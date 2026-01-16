Aumento de la deuda pública por U$S3.015 millones

La Secretaría de Finanzas comunicó que en diciembre último el total de operaciones de deuda pública ascendió a U$S85.343 millones: se obtuvieron U$S44.179 millones en nuevos financiamientos y se registraron U$S41.164 millones en cancelaciones, lo que generó un aumento neto de U$S3.015 millones en el mes, con lo que interrumpió una serie de siete meses consecutivos de caída.

Tras los ajustes por diferencias de cambio y capitalización de intereses por U$S6.067 millones, la deuda de la Administración Centra creció en el mes a U$S9.082 millones, alcanzando un total de U$S455.067 millones, representó una suba de 2% respecto de noviembre, pero una reducción de U$S11.618 millones en los últimos doce meses.

Entre las operaciones relevantes de la Secretaría de Finanzas en diciembre se destacó el regreso al mercado internacional con una nueva licitación: un bono denominado en dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 (Bonar 2029N), cupón del 6,5% (Tasa Nominal Anual) con pagos semestrales y repago de capital al vencimiento, suscripto y pagadero en dólares, bajo legislación argentina.