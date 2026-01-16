Para criar a un niño se necesitaron $586.627 mensuales en diciembre

El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes registró en diciembre un incremento inferior al nivel general de precios, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De acuerdo con el relevamiento oficial, criar a un niño o adolescente de entre 6 y 12 años demandó en diciembre $586.627 mensuales, el valor más alto entre los distintos grupos. En tanto, el gasto necesario para un menor de 1 año alcanzó los $460.178.

El informe del INDEC detalla que la canasta de crianza está compuesta por dos grandes componentes: por un lado, el costo de los bienes y servicios indispensables para el desarrollo de los niños y, por otro, el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado.

Entre noviembre y diciembre, el costo de criar a menores de 1 año pasó de $389.870 a $460.178. En el caso de los niños de 1 a 3 años, la canasta aumentó de $462.397 a $547.913. Para el grupo de 4 a 5 años, el monto se incrementó de $384.002 a $466.596, mientras que para los niños y adolescentes de 6 a 12 años subió de $483.162 a $586.627.

En el caso de los bebés menores de un año, el costo total estuvo explicado por $148.236 en bienes y servicios y $311.942 correspondientes al cuidado. En comparación con noviembre, la canasta de crianza para este grupo etario aumentó un 2,18%.

Para los niños de 1 a 3 años, los bienes y servicios representaron $191.408, mientras que el cuidado insumió $356.505 mensuales. En este segmento, el incremento fue del 2,25% en diciembre.

En el rango de 4 a 5 años, se destinaron $243.780 a bienes y servicios y $222.816 a gastos de cuidado. Esta fue la canasta que más aumentó en el mes, con una suba del 2,73%.

Para niños y adolescentes de 6 a 12 años destinó $302.411 a gastos y servicios y $284.217 a costos de cuidado.