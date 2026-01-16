VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
Elogios del FMI por las reservas y confirman la misión en febrero
VTV “salada”: ya roza los $100.000 y en un año casi duplicó su costo
Para criar a un niño se necesitaron $586.627 mensuales en diciembre
Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
Un apagón en CABA y el Conurbano afectó a más de 800 mil usuarios
Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?
AFA: amplían la causa por la mansión de Pilar y citan a Faroni
Polémica: ¿quién pagó el viaje de diputados del PRO y libertarios a China?
Poner a punto el auto: un servicio necesario y cada vez más caro
En febrero, una nueva suba en el boleto del micro: el mínimo cerca de los $800
Médicos bonaerenses exigen paritarias y denuncian pérdida salarial “histórica”
VIDEO. Siempre que llovió, paró: la tremenda postal del arcoíris que relució en la Ciudad
Convocan a la comunidad para participar en la prevención de adicciones
Vecinos de Gonnet piden más bidones de agua para afrontar el verano
Ya tiene fecha el festejo del Año Nuevo Chino: 21 y 22 de febrero
Veinte tiros contra una vivienda y un barrio atravesado por el temor
Una mujer de 35 años blanco de un aberrante ataque en Abasto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes registró en diciembre un incremento inferior al nivel general de precios, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
De acuerdo con el relevamiento oficial, criar a un niño o adolescente de entre 6 y 12 años demandó en diciembre $586.627 mensuales, el valor más alto entre los distintos grupos. En tanto, el gasto necesario para un menor de 1 año alcanzó los $460.178.
El informe del INDEC detalla que la canasta de crianza está compuesta por dos grandes componentes: por un lado, el costo de los bienes y servicios indispensables para el desarrollo de los niños y, por otro, el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado.
Entre noviembre y diciembre, el costo de criar a menores de 1 año pasó de $389.870 a $460.178. En el caso de los niños de 1 a 3 años, la canasta aumentó de $462.397 a $547.913. Para el grupo de 4 a 5 años, el monto se incrementó de $384.002 a $466.596, mientras que para los niños y adolescentes de 6 a 12 años subió de $483.162 a $586.627.
En el caso de los bebés menores de un año, el costo total estuvo explicado por $148.236 en bienes y servicios y $311.942 correspondientes al cuidado. En comparación con noviembre, la canasta de crianza para este grupo etario aumentó un 2,18%.
Para los niños de 1 a 3 años, los bienes y servicios representaron $191.408, mientras que el cuidado insumió $356.505 mensuales. En este segmento, el incremento fue del 2,25% en diciembre.
LE PUEDE INTERESAR
Un apagón en CABA y el Conurbano afectó a más de 800 mil usuarios
LE PUEDE INTERESAR
Celulares sin aranceles: críticas de un gobernador
En el rango de 4 a 5 años, se destinaron $243.780 a bienes y servicios y $222.816 a gastos de cuidado. Esta fue la canasta que más aumentó en el mes, con una suba del 2,73%.
Para niños y adolescentes de 6 a 12 años destinó $302.411 a gastos y servicios y $284.217 a costos de cuidado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí