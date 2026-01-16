Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Varias zonas sin luz en medio de un calor agobiante

Un apagón en CABA y el Conurbano afectó a más de 800 mil usuarios

Un apagón en CABA y el Conurbano afectó a más de 800 mil usuarios

el apagón afectó más de 840 mil usuarios en el conurbano y caba/na

16 de Enero de 2026 | 02:14
Más de 840 mil usuarios de Edenor se vieron afectados ayer por la tarde por un apagón que afectó gran parte del Área Metropolitana (AMBA) y la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada donde la sensación térmica superó los 36 gracidos. El desperfecto también afectó a unos 54 mil usuarios de Edesur, quienes vieron interrumpido también su servicio.

En el Caso del Conurbano, se generaron reclamos desde Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre. Mientras que en el oeste hubo interrupciones del servicio en Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, los barrios afectados fueron Colegiales, parte de Caballito, Recoleta, Belgrano, Once, Paternal, Villa del Parque, Balvanera y Villa Urquiza.

La línea D de subte permaneció con servicio interrumpido, mientras que la H presentó demoras, ambas por falta de suministro eléctrico.

Por la falta de energía, el funcionamiento de los trenes también se vio afectado, por tanto, la línea Mitre interrumpió los ramales de José León Suárez y Bartolomé Mitre, mientras que el Tren de la Costa se encuentra con servicio totalmente interrumpido.

Por su parte, las formaciones de la línea San Martín circulan con demoras y el Sarmiento mantuvo su frecuencia habitual sin inconvenientes.

Desde la Secretaría de Energía de la Nación indicaron ayer que “salieron de servicio las cuatro líneas de 220 KV Morón-Rodríguez de Edenor y se perdieron 3.000 MW aproximadamente”.

El comunicado oficial difundido señaló que “a los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 por ciento de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado, mientras que dentro de la primera hora se solucionaron los inconvenientes del 90 por ciento”.

“La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión. Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro”, continuó el escrito.

Según explicaron desde Edenor, la contingencia comprometió “cerca de un tercio de la demanda total” de esa distribuidora, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión.

Y afirmaron que “inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro”.

 

