Celulares sin aranceles: críticas de un gobernador

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, criticó ayer la decisión de eliminar aranceles a la importación de celulares.”Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos”, alertó el mandatario fueguino.

La eliminación de aranceles comenzó a aplicarse en la víspera y se espera una rebaja en el precio final para los consumidores.

El Gobierno nacional dijo que la medida “apunta a incrementar la competencia y a generar una reducción de precios cercana al 30% para los consumidores, aunque las autoridades aclararon que el impacto no será inmediato”, pero en el empresariado hay malestar. El sector más afectado será la industria fueguina, dedicada principalmente al armado de los productos tecnológicos.

Melella, cercano políticamente al kirchnerismo, dijo que “tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas”.

El gobernador aseguró que mientras algunos celebran un supuesto abaratamiento de celulares, “nosotros no tenemos nada para festejar”. En esa línea, amplió: “No se puede festejar cuando la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) ya registra 176.908 puestos de trabajo destruidos en el país”.

“Las cifras duelen: una caída del 2,8 % en el empleo total a nivel nacional desde fines de 2023. Pero en Tierra del Fuego es del 9,6 %. Esto es más que una situación delicada”, lamentó.