La Ciudad |Efectos de una temperatura agobiante

La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región

Duró muy poco tiempo, pero su fuerza alcanzó para ocasionar trastornos. En Villa Elisa reportaron la caída de granizo

16 de Enero de 2026 | 02:52
Edición impresa

Tras una mañana de calor agobiante, las lluvias trajeron algo de alivio a los vecinos de La Plata ayer por la tarde. Sin embargo, el respiro duró poco: a su paso, la tormenta dejó un saldo de árboles caídos, calles anegadas en distintos puntos de la Ciudad y caída de granizo en la zona norte del Gran La Plata. Cerca de las 16 comenzaron a registrarse las primeras precipitaciones y, casi de inmediato, el viento empezó a soplar con fuerza. Desde Villa Elisa, vecinos reportaron episodios de caída de granizo, mientras que las lluvias se extendieron por lo menos media hora en todos los sectores de la Región, acompañadas por ráfagas intensas.

En el casco urbano se produjeron varias caídas de ramas y árboles. En 5 entre 39 y 40, una rama de gran porte cayó sobre un vehículo utilitario; en 47 entre 13 y 14, un árbol fue arrancado de raíz y bloqueó el tránsito durante la tarde. En tanto, en 74 entre 1 y 2 otro ejemplar se desprendió y cayó sobre una vivienda y un automóvil, mientras que en 51 entre 20 y 21 un vehículo quedó atrapado entre grandes ramas, aunque sin sufrir daños de consideración.

En Tolosa, varias calles quedaron anegadas. Los puntos más afectados fueron las intersecciones de 19 y 519, y de 8 y 529, donde el agua acumulada llegó a cubrir por completo la cinta asfáltica. Allí, minutos antes de las 17, ya se registraba un acumulado de 18,8 milímetros. Otras de las zonas con mayor cantidad de lluvia fueron Abasto, con 15,4 milímetros, y Altos de San Lorenzo, con 15 milímetros.

En Plaza Moreno, donde en horas de la tarde el acumulado alcanzó los 10,6 milímetros, la tormenta también provocó daños: la bandera argentina que flamea en el mástil de 14 y 53 terminó destrozada por el fuerte viento. Personal municipal tuvo que rescatar la insignia patria de las ramas de un árbol a donde terminó enredada.

Cómo sigue el clima el fin de semana

De acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la jornada de hoy se espera cielo ligeramente cubierto, vientos regulares del sudeste rotando al noreste y temperaturas que oscilarán entre los 16 y 28 grados.

El sábado se presentará con cielo algo nublado, vientos regulares del norte rotando al noroeste y una máxima que podría alcanzar los 31 grados.

En tanto, para el domingo se anuncia cielo mayormente cubierto, vientos regulares del sudeste rotando al este y temperaturas que irán de los 16 a los 28 grados.

 

Multimedia

Mucha agua cayó en pocos minutos e impactó en la circulación en algunas calles / dEMIaN aLDAY

En 47 entre 13 y 14 la caída de un árbol interrumpió el tránsito / el dia

