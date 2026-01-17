Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Acuerdo mercosur-ue

El DNU que habilita a Milei a salir del país

El DNU que habilita a Milei a salir del país
17 de Enero de 2026 | 01:39
El Poder Ejecutivo Nacional autorizó al presidente Javier Milei a ausentarse del país para cumplir con compromisos oficiales en el exterior, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial. La medida rige mientras no se apruebe la ley específica del Congreso correspondiente al año 2026, tal como lo establece la Constitución Nacional.

La decisión fue adoptada “en acuerdo general de ministros” y se conoció días antes de dos actividades internacionales relevantes para el mandatario: la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para hoy en Asunción, Paraguay, y su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará en Suiza entre el 19 y el 23 de enero.

Según se detalla en los considerandos del decreto, la medida se fundamenta en el artículo 99, inciso 18, de la Constitución Nacional, que habilita al Presidente a salir del país sin autorización legislativa cuando se trate de razones de servicio público y el Congreso no se encuentre en sesiones. En ese sentido, el Ejecutivo recordó que los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias del Parlamento finalizaron el 30 de noviembre y el 30 de diciembre de 2025, respectivamente, y que a la fecha no existe una norma que autorice expresamente la salida del país del jefe de Estado.

El texto oficial señala la “imperiosa necesidad de representar al Estado nacional en el ámbito internacional” y sostiene que los compromisos previstos “resultan impostergables e imprescindibles para el mejor posicionamiento de nuestro país dentro del concierto de las naciones”. Además, destaca el rol del Presidente en su carácter de jefe de Estado y máxima autoridad en política exterior.

El DNU lleva las firmas del presidente Milei y de todos los ministros del gabinete, y en su artículo primero establece: “Autorízase al titular del Poder Ejecutivo Nacional a ausentarse del país cuando razones de gobierno lo requieran, hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026”. La norma entró en vigencia a partir de su publicación y será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme a lo dispuesto por la Ley N.º 26.122, que regula el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

La firma del acuerdo

La participación de Milei en Asunción estará vinculada a la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un tratado que culmina uno de los procesos de negociación más extensos entre bloques regionales.

Acuerdo Mercosur-UE: quiénes ganan y quiénes pierden
