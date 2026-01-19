Saquean una vivienda y cargan todo en un carro

Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Un hombre de 38 años, vecino de Berisso, denunció que sufrió un escruche en su domicilio, mientras estaba en la casa de una hermana, y que del ilícito fue advertido por su suegra.
Este episodio de inseguridad ocurrió el sábado en una vivienda que está sobre la calle 10, en la zona de Villa Argüello, y se constató que los ladrones “eran dos que estaban en un carro de cartoneros, donde cargaron las cosas robadas y luego escaparon”, reveló uno de los allegados a la investigación.
También hizo saber que para ingresar a esa propiedad “rompieron el vidrio de una ventana”.
Sobre el panorama con el que se topó el denunciante al regresar a su casa, el vocero detalló que “había un desorden tremendo, muebles revisados en las dos habitaciones y muchas cosas desparramadas en el piso”.
Acotó que “la suegra le avisó por teléfono primero a las 10 de la noche que se iba a quedar a dormir en la casa del denunciante y más tarde lo llamó para contarle que, al llegar, se encontró con que habían ido a robar”.
Asimismo, el informante aludió a las pertenencias con las que huyeron los autores del robo.
“Se fueron con un televisor de 43 pulgadas, un secador de cabello, una atornilladora y una percutora con cable”, precisó. Sin embargo, dio a conocer además que los delincuentes tenían pensado engrosar ese botín con otros objetos de valor.
“En un lateral de la vivienda había una garrafa y habían envuelto en una frazada a otro televisor. Si no lograron robar también eso, fue porque justo llegó la suegra y descubrió todo”, consignó. Cámaras de seguridad filmaron a los ladrones, uno de ellos con la camiseta de Gimnasia, y al carro utilizado.
