Saquean una vivienda y cargan todo en un carro

Un hombre de 38 años, vecino de Berisso, denunció que sufrió un escruche en su domicilio, mientras estaba en la casa de una hermana, y que del ilícito fue advertido por su suegra.

Este episodio de inseguridad ocurrió el sábado en una vivienda que está sobre la calle 10, en la zona de Villa Argüello, y se constató que los ladrones “eran dos que estaban en un carro de cartoneros, donde cargaron las cosas robadas y luego escaparon”, reveló uno de los allegados a la investigación.

También hizo saber que para ingresar a esa propiedad “rompieron el vidrio de una ventana”.

Sobre el panorama con el que se topó el denunciante al regresar a su casa, el vocero detalló que “había un desorden tremendo, muebles revisados en las dos habitaciones y muchas cosas desparramadas en el piso”.

Acotó que “la suegra le avisó por teléfono primero a las 10 de la noche que se iba a quedar a dormir en la casa del denunciante y más tarde lo llamó para contarle que, al llegar, se encontró con que habían ido a robar”.

“HABÍAN PREPARADO MÁS COSAS”

Asimismo, el informante aludió a las pertenencias con las que huyeron los autores del robo.

“Se fueron con un televisor de 43 pulgadas, un secador de cabello, una atornilladora y una percutora con cable”, precisó. Sin embargo, dio a conocer además que los delincuentes tenían pensado engrosar ese botín con otros objetos de valor.

“En un lateral de la vivienda había una garrafa y habían envuelto en una frazada a otro televisor. Si no lograron robar también eso, fue porque justo llegó la suegra y descubrió todo”, consignó. Cámaras de seguridad filmaron a los ladrones, uno de ellos con la camiseta de Gimnasia, y al carro utilizado.