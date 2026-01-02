Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

El Mundo |UNA NOCHE DE FIESTA QUE TERMINÓ EN UNA MASACRE por el FUEGO

Infierno en Suiza: decenas de muertos y heridos por el feroz incendio de un bar

El local estaba lleno de jóvenes que celebraban el Año Nuevo. Testigos hablan de explosiones, carreras entre llamas y víctimas atrapadas por una estrecha escalera

Infierno en Suiza: decenas de muertos y heridos por el feroz incendio de un bar

Los rescatistas sacaron del lugar decenas de cuerpos sin vida / web

2 de Enero de 2026 | 02:47
Edición impresa

La postal perfecta de una exclusiva estación de esquí se convirtió, en cuestión de segundos, en un infierno imposible de olvidar. Un feroz incendio arrasó un bar repleto de jóvenes que celebraban el Año Nuevo y dejó al menos 40 muertos y más de 100 heridos, muchos en estado crítico. La tragedia golpeó tan fuerte que el propio presidente de Suiza, Guy Parmelin, admitió que se trata de “una de las peores catástrofes en la historia del país”.

El jefe de la policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, fue contundente: “Tenemos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves”. Las imágenes de la madrugada helvética mostraban ambulancias, humo y un olor a quemado que invadió toda la estación de esquí más lujosa de Europa.

UNA NOCHE DE CELEBRACIÓN QUE ESTALLÓ EN CAOS

El fuego comenzó cerca de la 1:30 en el bar Le Constellation, un local preparado para 300 personas, pero que estaba colmado —y según testigos, con una cantidad desbordante de jóvenes entre 15 y 20 años—. La policía confirmó que la causa del incendio sigue bajo investigación, aunque por ahora descartan un ataque.

Los primeros relatos helaron la sangre: llamas naranjas saliendo por las ventanas, gente corriendo, gritos desesperados en la oscuridad. Un turista de Nueva York logró filmar el instante en que el infierno se desató.

Emma y Albane, dos jóvenes francesas que lograron escapar, describieron la escena como “pánico puro”. Señalaron que unas simples velitas de cumpleaños en botellas de champán podrían haber encendido el techo. Después, solo caos. “Segundos después, todo el techo estaba ardiendo”, contó una de ellas.

Quienes lograron salir lo hicieron entre empujones, humo y desesperación. Otros no tuvieron la misma suerte: la única escalera que conectaba el bar con el sótano era estrecha y peligrosa, un cuello de botella mortal.

LE PUEDE INTERESAR

Entre fiestas, silencios y cautela, el mundo dio la bienvenida a 2026

LE PUEDE INTERESAR

La aspirina, “culpable” de los moretones de Trump

HOSPITALES SATURADOS Y UNA REGIÓN EN SHOCK

Los hospitales del cantón de Valais colapsaron. Se declaró el estado de emergencia y varios heridos tuvieron que ser trasladados a otras ciudades. Alexis Laguerre, de 18 años, no puede olvidar la imagen: “La gente corría a través de las llamas… algunos intentaban romper ventanas con sillas”.

La Comisión Europea expresó su “profunda tristeza” y se puso en contacto con Suiza para ofrecer asistencia médica.

EXPLOSIÓN, HUMO Y JÓVENES PIDIENDO AUXILIO

Horas después, el panorama seguía siendo desolador. Las ventanas del bar, destrozadas. El olor, insoportable. Muchos testigos coinciden en que escucharon una fuerte explosión antes de ver a personas salir con quemaduras graves, gritando por ayuda.

Alex, de 21 años, todavía tiembla: “Había un olor a gas y plástico quemado. La gente salía a los gritos. Pensé en la escalera y me imaginé lo peor… Tengo escalofríos solo de pensarlo”.

Las autoridades trabajaban contrarreloj para identificar víctimas y entregar los restos a las familias.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Nunca imaginé que algo así podía pasar”
Multimedia

Los rescatistas sacaron del lugar decenas de cuerpos sin vida / web

Una imagen del voraz incendio en el bar / web

Una imagen del voraz incendio en el bar / web

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA

Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo

El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones

Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores

Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026

Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata

Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA

VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
+ Leidas

Lanzan la candidatura de un pastor evangelista

Empleados deberán devolver 700 mil pesos

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

VIDEO. La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos

El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua

Somalilandia, la apuesta geo estratégica de Israel

Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño

Madeline, Benicio e Ivana: los primeros nacimientos del 2026 en la Ciudad
Últimas noticias de El Mundo

Entre fiestas, silencios y cautela, el mundo dio la bienvenida a 2026

La aspirina, “culpable” de los moretones de Trump

El alcalde de Nueva York juramentó sobre el Corán

Bolsonaro volvió a la cárcel tras su internación
Policiales
VIDEO. Año nuevo, mismo drama: el tránsito arrancó con una víctima fatal
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estupor en Arturo Seguí por un caso de abuso
Agredió a su ex novia y violó una perimetral: preso
Ataque a balazos en Berisso antes del brindis
Deportes
Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño
El Lobo pone primera y da inicio al 2026
Boca comienza el año con pibes pero sin refuerzos
Racing apunta alto: acelera con las negociaciones por Valentín Carboni
River está por cerrar a un campeón de Libertadores
Información General
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado
Los números de la suerte del viernes 02 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo
El atracón después de la comilona de las Fiestas: trucos para limpiar el estómago y aliviar la pesadez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla