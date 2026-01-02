Infierno en Suiza: decenas de muertos y heridos por el feroz incendio de un bar

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
El local estaba lleno de jóvenes que celebraban el Año Nuevo. Testigos hablan de explosiones, carreras entre llamas y víctimas atrapadas por una estrecha escalera
La postal perfecta de una exclusiva estación de esquí se convirtió, en cuestión de segundos, en un infierno imposible de olvidar. Un feroz incendio arrasó un bar repleto de jóvenes que celebraban el Año Nuevo y dejó al menos 40 muertos y más de 100 heridos, muchos en estado crítico. La tragedia golpeó tan fuerte que el propio presidente de Suiza, Guy Parmelin, admitió que se trata de “una de las peores catástrofes en la historia del país”.
El jefe de la policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, fue contundente: “Tenemos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves”. Las imágenes de la madrugada helvética mostraban ambulancias, humo y un olor a quemado que invadió toda la estación de esquí más lujosa de Europa.
El fuego comenzó cerca de la 1:30 en el bar Le Constellation, un local preparado para 300 personas, pero que estaba colmado —y según testigos, con una cantidad desbordante de jóvenes entre 15 y 20 años—. La policía confirmó que la causa del incendio sigue bajo investigación, aunque por ahora descartan un ataque.
Los primeros relatos helaron la sangre: llamas naranjas saliendo por las ventanas, gente corriendo, gritos desesperados en la oscuridad. Un turista de Nueva York logró filmar el instante en que el infierno se desató.
Emma y Albane, dos jóvenes francesas que lograron escapar, describieron la escena como “pánico puro”. Señalaron que unas simples velitas de cumpleaños en botellas de champán podrían haber encendido el techo. Después, solo caos. “Segundos después, todo el techo estaba ardiendo”, contó una de ellas.
Quienes lograron salir lo hicieron entre empujones, humo y desesperación. Otros no tuvieron la misma suerte: la única escalera que conectaba el bar con el sótano era estrecha y peligrosa, un cuello de botella mortal.
Los hospitales del cantón de Valais colapsaron. Se declaró el estado de emergencia y varios heridos tuvieron que ser trasladados a otras ciudades. Alexis Laguerre, de 18 años, no puede olvidar la imagen: “La gente corría a través de las llamas… algunos intentaban romper ventanas con sillas”.
La Comisión Europea expresó su “profunda tristeza” y se puso en contacto con Suiza para ofrecer asistencia médica.
Horas después, el panorama seguía siendo desolador. Las ventanas del bar, destrozadas. El olor, insoportable. Muchos testigos coinciden en que escucharon una fuerte explosión antes de ver a personas salir con quemaduras graves, gritando por ayuda.
Alex, de 21 años, todavía tiembla: “Había un olor a gas y plástico quemado. La gente salía a los gritos. Pensé en la escalera y me imaginé lo peor… Tengo escalofríos solo de pensarlo”.
Las autoridades trabajaban contrarreloj para identificar víctimas y entregar los restos a las familias.
Los rescatistas sacaron del lugar decenas de cuerpos sin vida / web
Una imagen del voraz incendio en el bar / web
Una imagen del voraz incendio en el bar / web
