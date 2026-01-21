La “bazuca comercial”, el arma europea de defensa

La llamada “bazuca comercial” es el apodo del Instrumento Anticoerción de la Unión Europea, una poderosa herramienta creada en 2023 para proteger al bloque frente a presiones económicas de terceros países. Su objetivo es evitar que un Estado use el comercio o la inversión como forma de chantaje político contra la UE o alguno de sus miembros. El mecanismo se activa cuando Bruselas detecta una situación de coerción y abre una investigación formal, con un plazo de hasta cuatro meses. En paralelo, se intenta resolver el conflicto mediante el diálogo. Si no hay avances, los Estados miembros pueden autorizar su aplicación por mayoría cualificada, lo que permite una respuesta rápida sin necesidad de unanimidad. La “bazuca” habilita represalias como aranceles, restricciones a importaciones y exportaciones, limitaciones al acceso a licitaciones públicas, recortes a derechos de propiedad intelectual o frenos a la inversión extranjera. Ayer, Francia pidió su activación ante las tensiones comerciales con EE UU.

Esto marca un punto de inflexión en la defensa económica europea.