El Mundo |FRENTE A LAS AMENAZAS DE WASHINGTON PARA QUEDARSE CON GROENLANDIA

La UE promete una respuesta firme ante EE UU

AFP

21 de Enero de 2026 | 01:49
La Unión Europea elevó el tono frente a las reiteradas amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia y prometió una respuesta “firme, unida y proporcionada”, en una señal clara de que la crisis ya trasciende el plano retórico y amenaza con dañar seriamente las relaciones transatlánticas. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump insiste en que Estados Unidos “necesita” la isla ártica -territorio autónomo de Dinamarca- por razones de seguridad nacional y para frenar la influencia de Rusia y China en la región.

Ocho países europeos, todos miembros de la OTAN, entre ellos Alemania, Francia y el Reino Unido, expresaron su rechazo al plan y enviaron una misión militar de exploración, lo que provocó una dura reacción del mandatario estadounidense, que respondió con amenazas de aranceles. El conflicto escaló esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos, donde la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, advirtió ayer que la política de presión de Trump puede llevar a una “espiral descendente” entre aliados históricos. “Eso solo beneficia a nuestros adversarios”, subrayó.

El presidente francés Emmanuel Macron fue aún más directo y acusó a Washington de intentar “debilitar y subordinar a Europa”, instando a la UE a utilizar sus herramientas comerciales, incluida la llamada “bazuca comercial”. En paralelo, el Parlamento Europeo suspendió la ratificación de un acuerdo comercial con Estados Unidos, mientras Canadá manifestó su apoyo a Groenlandia y a Dinamarca.

