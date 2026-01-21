Si no le dieron el Nobel, ¿por qué pensar en la paz ?

Donald Trump volvió a sacudir el tablero internacional al vincular su dura postura sobre Groenlandia con no haber recibido el Premio Nobel de la Paz.

Según un mensaje de texto revelado por el gobierno noruego, el presidente estadounidense le dijo al primer ministro Jonas Gahr Støre que, tras no obtener el galardón el año pasado, ya no sentía “la obligación de pensar solamente en la paz”. La Casa Blanca confirmó la autenticidad del mensaje, que intensificó el malestar entre Washington y varios de sus aliados más cercanos. La declaración se conoció en medio de la creciente tensión por las amenazas de Trump de tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca y estratégico por su ubicación y recursos. Para presionar a los países europeos que respaldaron a Copenhague, el mandatario anunció aranceles del 10% a productos de ocho naciones, entre ellas Noruega, lo que provocó una reacción crítica en Europa.

Mientras la Unión Europea reiteró que no busca una confrontación pero mantendrá su postura, Dinamarca advirtió que “no se puede descartar nada” ante la retórica estadounidense.

En Groenlandia, miles de personas marcharon contra cualquier intento de anexión. Aunque Trump aseguró que “no le importa” el Nobel, el mensaje dejó en evidencia cómo su frustración por no haberlo ganado se entrelaza ahora con una de las disputas geopolíticas más delicadas de su presidencia.