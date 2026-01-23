Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |OPTIMISMO DE ZELENSKI

Ucrania habla de un acuerdo “casi listo” de final de guerra

Volodimir Zelenski

23 de Enero de 2026 | 01:00
Edición impresa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que los documentos necesarios para poner fin a la guerra con Rusia “están casi, casi listos”, tras mantener una reunión clave con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

El encuentro, que se extendió durante aproximadamente una hora, reforzó la expectativa de un posible avance diplomático en un conflicto que ya lleva más de tres años.

Según explicó Zelenski, los equipos negociadores de Kiev y Washington trabajan “casi todos los días” en la elaboración de un acuerdo que permita alcanzar un alto el fuego aceptable tanto para Ucrania como para Rusia. Reconoció que las conversaciones no son sencillas, pero se mostró optimista respecto a los progresos alcanzados.

Trump, por su parte, calificó la reunión como “buena” y reiteró su postura de que la guerra “tiene que terminar”, enviando un mensaje directo al presidente ruso, Vladimir Putin.

CONVERSACIONES CON PUTIN

En paralelo, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff llegó a Moscú para dialogar con Putin sobre el plan impulsado por Washington para poner fin al conflicto. Zelenski adelantó además que Ucrania, Rusia y Estados Unidos podrían celebrar una reunión trilateral en los Emiratos Árabes Unidos entre hoy viernes y mañana sábado, lo que marcaría un hecho inédito desde el inicio de la invasión rusa.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Kremlin confirmaron oficialmente ese encuentro.

El mandatario ucraniano subrayó que cualquier acuerdo de paz duradero deberá incluir garantías de seguridad firmes para su país, respaldadas por Estados Unidos. Si bien el Reino Unido y Francia manifestaron su disposición a desplegar fuerzas sobre el terreno, Zelenski fue categórico: “Ninguna garantía de seguridad funciona sin Estados Unidos”.

En Davos, el mensaje fue claro: la diplomacia se acelera y el final de la guerra, por primera vez en mucho tiempo, parece un poco más cercano.

 

