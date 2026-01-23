Malvinas “británicas”: el mapa de la polémica y la exigencia de corregirlo

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, pidió que se corrigiera un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como territorio británico durante una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional francesa. El diplomático realizó el planteo al inicio de su exposición, al advertir que la imagen proyectada a sus espaldas atribuía las islas al Reino Unido.
Sielecki señaló que continuar con su disertación sin objetar ese detalle “sería como legitimar una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía y a la dignidad” de la Argentina, además de representar “una violación flagrante del derecho internacional”.
“Como representante del Estado argentino no puedo hablar libremente ante un mapa que presenta a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido”, expresó ante los legisladores franceses.
Ante el planteo, el presidente de la comisión sostuvo que el territorio estaba “en disputa” y que no se había buscado atribuir soberanía. Sin embargo, Sielecki insistió en que el mapa identificaba explícitamente a las islas como británicas y comparó la situación con la hipotética exposición de un embajador ucraniano frente a un mapa que mostrara Crimea o Lugansk como parte de Rusia.
Finalmente, la parte cuestionada del mapa fue cubierta con un adhesivo amarillo, lo que permitió que el embajador continuara su presentación, centrada en las relaciones comerciales y políticas entre Argentina y Francia, en un contexto marcado por las tensiones en torno al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
Sielecki, de 36 años, es politólogo y diplomático. Se graduó en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y realizó estudios en la Universidad de Cambridge. Ingresó a la función pública durante el gobierno de Mauricio Macri y trabajó junto al entonces canciller Jorge Faurie. Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, fue designado embajador en Francia y ante el Principado de Mónaco.
El episodio se viralizó en redes sociales y generó repercusiones políticas. Incluso recibió elogios de dirigentes de distintos espacios.
La reacción del embajador se inscribe en la postura histórica de la Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas. En entrevistas recientes, el presidente Javier Milei afirmó que el reclamo “no es negociable” y que la recuperación del territorio se buscará exclusivamente por la vía diplomática.
