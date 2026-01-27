Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |DESTACADO DE LA CARTELERA ON DEMAND

“El Caballero de los Siete Reinos”: el regreso íntimo a Westeros ya tiene futuro asegurado

A una semana de su estreno, HBO confirmó que la serie derivada de “Game of Thrones” tendrá otra temporada. Un universo que seguirá en revisión con “La Casa del Dragón” que tendrá cuarta parte

“El Caballero de los Siete Reinos”: el regreso íntimo a Westeros ya tiene futuro asegurado
27 de Enero de 2026 | 02:27
Edición impresa

El universo de “Game of Thrones” volvió a expandirse con el estreno de “El Caballero de los Siete Reinos”, la nueva serie derivada ambientada un siglo antes de los acontecimientos de la ficción original. Y antes incluso de que el público pudiera ver completa su primera temporada, HBO confirmó que la historia de Dunk y Egg tendrá continuidad: la producción fue renovada oficialmente para una segunda temporada, con estreno previsto para 2027.

El anuncio se realizó durante una presentación de prensa en Nueva York encabezada por Casey Bloys, chairman y CEO de HBO y HBO Max Content, quien confirmó que tanto “El Caballero de los Siete Reinos” como “House of the Dragon” seguirán en pantalla al menos hasta 2028, consolidando la estrategia de expansión del mundo creado por George R. R. Martin.

La primera temporada de “El Caballero de los Siete Reinos”, compuesta por seis episodios, se estrenó el domingo pasado en HBO y HBO Max. A diferencia de las grandes intrigas palaciegas y los conflictos épicos de “Game of Thrones”, la serie apuesta por una escala más íntima y humana, centrada en el recorrido de Ser Duncan “Dunk” el Alto (Peter Claffey) y su joven escudero Egg (Dexter Sol Ansell).

UN WESTEROS CONTADO DESDE ABAJO

Ira Parker, co-creador, showrunner y productor ejecutivo de la serie, explicó durante la conferencia de prensa virtual en la que participó EL DIA que la historia fue pensada como una puerta de entrada al universo de Westeros. “Es una historia mucho más simple y directa, con un solo punto de vista”, señaló. Según Parker, seguir casi exclusivamente la mirada de Dunk permite que el espectador se acerque a un protagonista “honesto, lleno de dudas y con sueños enormes, pero sin garantías de éxito”.

En ese sentido, el showrunner remarcó que Dunk no es un héroe tradicional: “No es alguien a quien todo le sale bien. Puede fallar y no tiene nada donde apoyarse. Eso lo vuelve profundamente humano”. La serie recupera, así, el espíritu original de Martin: la convivencia permanente entre esperanza y brutalidad.

Uno de los ejes centrales de la adaptación es el vínculo entre Dunk y Egg, dos personajes que se encuentran en un momento de soledad. Parker subrayó que preservar esa relación era clave: “Son caballero y escudero, pero también mentor y aprendiz, padre e hijo, hermanos. Ambos buscan una familia que no tuvieron”.

LE PUEDE INTERESAR

Roberto Pettinato: “Mi familia es muy especial, somos muy escandalosos”

LE PUEDE INTERESAR

Sin rencor: Natalie Portman se olvidó de aquella noche de furia y celebró a “Belén”

Esa conexión traspasó la pantalla. Peter Claffey contó que el trabajo previo al rodaje fue determinante: “Tuvimos casi dos meses de preparación juntos. Entrenamos, pasamos tiempo fuera del set y se generó una amistad real”. El pequeño Dexter Sol Ansell coincidió: “Desde la primera audición conectamos. No solo actuamos como hermanos, lo sentimos así”.

Lejos de la figura del antihéroe que domina buena parte de la ficción contemporánea, la serie propone una pregunta más incómoda: ¿vale la pena hacer lo correcto en un mundo que premia la traición?

En este sentido, el actor Bertie Carvel, que interpreta a Baelor Targaryen, sostuvo que esa tensión atraviesa toda la serie. “Dunk se pregunta constantemente si seguir el honor es ingenuo. Esa duda es muy actual”, reflexionó. Para Carvel, la historia interpela al espectador: “Nos invita a pensar qué significa ser heroico hoy, no en grandes gestas, sino en actos cotidianos”.

 

La serie es “una historia mucho más simple y directa” que “Game of Thrones”

 

Daniel Ings, quien encarna a Ser Lyonel Baratheon, añadió que incluso en el universo más cruel de Westeros “siempre hubo un núcleo de esperanza”, y que en esta serie esa dimensión está más presente que nunca.

Uno de los momentos más comentados del primer episodio es el uso del icónico tema musical de “Game of Thrones”, abruptamente interrumpido por una escena deliberadamente antiépica y escatológica. Parker explicó que no se trató de una provocación gratuita: “Dunk escucha ese llamado heroico, sueña con serlo, pero la realidad lo devuelve a su humanidad. Todavía no es un héroe”.

Esa lógica atraviesa también el lenguaje visual. “No hay tomas grandilocuentes ni planos aéreos. Todo está filmado desde su punto de vista”, explicó el showrunner durante la conferencia de prensa- La cámara busca que el espectador sienta el barro, el peso de la armadura y el miedo, más que la gloria.

"La casa del dragón"

WESTEROS PARA RATO
Con “House of the Dragon” ya renovada hasta una cuarta temporada (la tercera se estrenará a mediados de año) y “El Caballero de los Siete Reinos” con continuidad garantizada, el universo de “Game of Thrones” sigue expandiéndose, esta vez desde un lugar más pequeño, más humano y, quizás por eso mismo, más cercano.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación

Un cruce con Techint por el precio de los caños

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosa”
Últimas noticias de Espectáculos

Roberto Pettinato: “Mi familia es muy especial, somos muy escandalosos”

Sin rencor: Natalie Portman se olvidó de aquella noche de furia y celebró a “Belén”

Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS

Maxi López y L-Gante juntos: el ganado de Wanda se juntó y fue explosivo
Policiales
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
La inseguridad vial no da tregua en la Región
Una farmacia, blanco de un asalto
VIDEO. Venía desde Varela a robar bicicletas: preso
La Ciudad
Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Lo más cercano a la magia: enseñar tango desde las entrañas
Anticipan más días de cortes viales por la serie
Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial
Deportes
Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize
Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré
La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar
Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación
El emotivo mensaje de aliento de un pincha a otro, en medio de una lesión
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla