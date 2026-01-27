Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial

El comienzo de las clases en las facultades y colegios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) están en riesgo porque la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional para el sector docente universitario y la calificó como “una burla”, al considerar que no contempla la fuerte pérdida del poder adquisitivo del sector, acumulada en los últimos meses.

Desde la federación que agrupa, entre otros, a los docentes universitarios platenses, señalaron que el aumento ofrecido del 2 por ciento retroactivo y se completa con sumas no remunerativas, resulta “claramente insuficiente frente a la inflación y profundiza el deterioro de los ingresos de las y los docentes”.

Conadu advirtió que una gran parte de la docencia universitaria percibe salarios que se mantienen prácticamente congelados desde hace más de un año, en valores que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas.

Al 2% retroactivo a diciembre, la propuesta del gobierno nacional le suma un bono no remunerativo de 12.500 pesos para quienes tienen dedicaciones simples, 25.000 pesos para quienes tienen dedicación semi exclusiva y 50.000 para quienes tienen dedicación exclusiva.

Desde Conadu también indicaron que “la decisión del Ejecutivo fue adoptada de manera unilateral, sin una convocatoria real a la paritaria nacional docente, lo que vulnera los mecanismos de negociación colectiva y afecta las condiciones laborales del sector”.

La federación también alertó que la falta de una recomposición salarial acorde a la situación económica pone en riesgo el normal funcionamiento de las universidades públicas y podría afectar el inicio y el desarrollo del ciclo lectivo 2026, tal como se había anticipado al cierre del año pasado.

Según remarcaron, el ajuste sobre los salarios docentes impacta directamente en la calidad educativa, en la continuidad de las actividades académicas y en la permanencia de trabajadores y trabajadoras en el sistema universitario.

En más de una oportunidad desde las federaciones de gremios universitarios plantearon el “éxodo” de los docentes a otros rubros donde consiguen ingresos superiores.

El salario de los docentes universitarios atraviesa su nivel más bajo en dos décadas, según un informe del Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria , en el que se indicó que para volver al poder adquisitivo de 2015, los ingresos deberían incrementarse hasta un 95%.