La Ciudad |La producción para netflix

Anticipan más días de cortes viales por la serie

Desde el próximo viernes y hasta el martes 3 de enero a la mañana estará otra vez interrumpido el tránsito en el centro de la Ciudad

ayer se liberó el tránsito. vuelve a cerrarse el fin de semana/ r. acosta

27 de Enero de 2026 | 01:05
Tras el paso del primer fin de semana a pura filmación en el centro platense y cortes de tránsito que permitieron el despliegue de la productora cinematográfica, se adelantó el cronograma de desvíos viales que tendrá la Ciudad el próximo fin de semana para seguir con la grabación de la miniserie de Netflix en La Plata.

Ayer el tránsito quedó liberado a primera hora de la mañana, tal como se había anticipado. La zona recuperó cierta habitualidad y los comerciantes expresaron su alivio para afrontar la jornada con otro ánimo, diferente al del fin de semana pasado donde las ventas cayeron abruptamente mientras transcurrieron los preparativos para la filmación de la miniserie “El futuro es nuestro”, una propuesta distópica de ocho capítulos, protagonizada por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi. La serie está basada en la novela “The World Jones Made” de Philip K. Dick.

CÓMO SERÁN LOS CORTES

Según informaron fuentes de la Municipalidad, el viernes 30 de enero, a las 6 de la mañana se corta el tránsito en 6 y 50, 7 y 49 y 5 y 48. En esa jornada no se interrumpirá el tránsito en avenida 7.

El sábado 31 de enero, a las 6 se repiten los cortes y se amplían, se estiran hasta 4, diagonal 80, diagonal 77 y hasta 5 y 47. Ese esquema vial se llevará a cabo el sábado, domingo y lunes, hasta el martes a las 7 de la mañana, explicaron en la Comuna.

Estos cortes prolongados, tal como informó este diario, generó dos reacciones. Por un lado, la curiosidad de los vecinos y peatones que intentaron ver el detrás de escena de la filmación que se desarrollaba en la Ciudad. Por el otro, el enojo de un grupo de comerciantes afectados por los cortes, que tuvieron jornadas sin ventas, según se quejaron ante este diario.

De acuerdo a datos oficiales, la producción permitió la generación de empleo para un total de 500 extras locales y 50 técnicos platenses. Esto significa una inyección directa de trabajo para la comunidad local, fortaleciendo la industria audiovisual en la región y consolidando a La Plata como un importante polo de producción cinematográfica, explicaron en la Municipalidad.

En la Comuna agregaron: “El futuro es nuestro proyecta a La Plata a nivel internacional con un alcance que -conforme a los datos de la propia plataforma- puede llegar a las 500 millones de personas en más de 190 países, contribuyendo al crecimiento económico y cultural de la capital bonaerense en el escenario global.

Tal como se informó, La Plata volverá a recibir a la productora K&S Films (”El Eternauta”, “El Ángel”, “El Clan”, “La Odisea de los Giles”, y “Relatos Salvajes”) en abril, durante 5 días de la segunda semana, exclusivamente para rodar en el interior del Pasaje Dardo Rocha.

 

