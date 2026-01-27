El IPS empieza a pagar el jueves las jubilaciones

El Instituto de Previsión Social (IPS) comenzará el próximo jueves el cronograma de pago de haberes para jubilados y pensionados de enero.

Los pagos comenzarán jueves 29, día en el que cobrarán las jubilaciones y pensiones los beneficiarios cuyos DNI terminan en 0, 1, 2 y 3. Ese mismo día también se pagarán las pensiones sociales no contributivas, con documentos finalizados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En tanto, el viernes 30 será el turno de los jubilados y pensionados con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

SUBA EN ANSES

Por otro lado, vale señalar que Anses oficializó un aumento del 2,85% para jubilados y pensionados que comenzará a regir a partir de febrero. La medida eleva el haber mínimo garantizado a $359.254,35.