Venía desde Varela a robar bicicletas: preso

Otro robo ocurrido en pleno centro de La Plata quedó registrado por cámaras de seguridad y derivó en la aprehensión de un sospechoso tras un operativo policial. El hecho se produjo este lunes en calle 13 entre 54 y 55, donde un joven denunció la sustracción de su bicicleta, un rodado todo terreno marca Gios de color turquesa.

Según informaron fuentes policiales, la víctima advirtió la maniobra y dio aviso a las autoridades, mientras que las imágenes captadas por cámaras del sector permitieron reconstruir la secuencia delictiva y confirmar la identidad del autor del hecho. En los registros se observa cómo el sospechoso se apoderó del rodado y se retiró del lugar, lo que fue clave para orientar la búsqueda.

En paralelo, personal policial que realizaba recorridas preventivas detectó a un individuo que circulaba con una bicicleta de similares características en la zona de 16 y 49. Al ser interceptado, no pudo justificar la procedencia del rodado, lo que reforzó las sospechas en su contra. Con el análisis posterior de las grabaciones, se certificó que se trataba de la bicicleta sustraída y que el sujeto era quien había cometido el robo.

Durante el procedimiento también se secuestró un bolso con distintos elementos de uso personal. El acusado, un hombre de 24 años con domicilio en Florencio Varela, fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.