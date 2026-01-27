Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación

El defensor de 22 años Tomás Palacios, se realizó la revisión médica ayer por la mañana, y está próximo a firmar su contrato como nuevo jugador de Estudiantes por un año. Llega a préstamo desde Inter de Milán por una temporada y sin opción de compra.

Luego de una semana intensa acerca de la posibilidad de que el marcador central arribe a la Ciudad de La Plata, el futbolista que desde el domingo se encontraba en Argentina, pasó los estudios médicos, y aguarda para poner el gancho.

Según la información que trascendió, la idea es que sea presentado en las próximas horas para que ya pueda trabajar a la par de sus compañeros. Pese a algunos rumores de que no llegaba en óptimas condiciones y con una molestia, el jugador está para sumarse a la par de sus compañeros. De esta manera, no se descarta que hoy este presente en City Bell.

Con la llegada del central zurdo, Estudiantes suma su tercera incorporación y cumple uno de los pedidos explícitos del entrenador, aunque aún el cupo no está lleno, ya que esperan sumar un nuevo zaguero, y así, contar con varias alternativas para la intensa temporada que se avecina.

Tomas Palacios, nació en el 28 de abril de 2003 en la Ciudad de General Pico, de la provincia de La Pampa. Surgido de las inferiores del Club Atlético Costa Brava, llegó a Talleres de Córdoba en 2019, y firmó su primer contrato como profesional al año siguiente, hasta 2025.

En el Tallarín disputó 17 partidos y convirtió 1 gol. En 2023 fue cedido a Independiente Rivadavia de Mendoza, que tras una buena actuación, ejecutó la opción de compra, para hacerse dueño del pase. En La Lepra disputó 16 encuentros, los cuales, le bastaron para despertar el interés de Inter de Milán.

A mediados de 2024, el conjunto italiano compró la ficha del defensor en 6 millones de euros y lo presentó como la nueva incorporación. Allí, alcanzó a jugar 3 partidos y, luego en busca de minutos se fue a préstamo al Monza.

Ahora, el central llega a Estudiantes con la oportunidad de luchar un puesto y ganarse la confianza del entrenador, quien pidió por su arribo.