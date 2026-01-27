Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |EXPLOSIVAS DECLARACIONES

Roberto Pettinato: “Mi familia es muy especial, somos muy escandalosos”

Reapareció el conductor y músico y habló de la fama y sus deseos de volver a la tevé y también de su ex nuera: Sofi “La Reini” Gonet

Roberto Pettinato: “Mi familia es muy especial, somos muy escandalosos”

Roberto Pettinato contó con qué formato le gustaría volver a la pantalla chica

27 de Enero de 2026 | 02:26
Edición impresa

No aparece mucho últimamente, pero cada vez que lo hace deja títulos por doquier. Roberto Pettinato, el patriarca de “una familia escandalosa”, según la autodefine, habló sin concesiones ante las cámaras y se refirió a todos: su ex nuera Sofi “La Reini” Gonet, Mario Pergolini, el peso de la fama, su clan y sus deseos de volver a la pantalla chica.

El disparador, ante las cámaras de “Puro Show” (el trece), fue la última polémica protagonizada por Florencia Peña cuando, en una entrevista, habló de cómo le pesa ser famosa y de lo mucho que le molesta tener que saludar a la gente que le pide una foto o un autógrafo. En ese marco, el conductor y músico compartió su propia experiencia.

“Yo soy un conductor, estoy metido adentro de una cámara y la fama es diferente a una tipa que está todo el tiempo en el teatro o una vedette. Debe ser hincha pelotas mal”, dijo el también humorista poniéndose del lado de Peña.

Y ahondó: “Nunca polaricé en mi vida. Viste que los tipos que quieren ser famosos y después polarizan el auto y decís ¿para qué? El Indio Solari se pone una peluca para ir al shopping. Digo ¿para qué haces todo eso?”.

En ese contexto, habló de su propia familia: “Mi familia es muy especial porque es una familia muy escandalosa”.

En ese sentido, se expresó sobre cómo es su vínculo con los medios que, durante largo tiempo, lo han tenido entre las cuerdas debido a las diferentes acusaciones de acoso que ha recibido, lo que lo ha mantenido alejado durante varios años. “Los titulares siempre son feos, nosotros somos los reyes de los titulares en contra pero bueno ya estoy acostumbrado, por eso doy notas por mail. Esta (nota) la doy ahora porque están acá todos ustedes. Después cortan, pegan, más los que están en el piso hacen el análisis de lo que dijiste, que son los psicólogos modernos. Eso es medio... Pero bueno, ya estoy acostumbrado”.

LE PUEDE INTERESAR

Sin rencor: Natalie Portman se olvidó de aquella noche de furia y celebró a “Belén”

LE PUEDE INTERESAR

Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS

 

“Sofía me pareció muy buena filmadora; me hizo comer con la boca cerrada un montón de tiempo”

 

Padre de Tamara, Felipe y Homero Pettinato, hijos que suelen estar permanentemente en los portales de noticias, Pettinato se refirió a la polémica separación de Homero de la influencer Sofi “La Reini” Gonet. Sobre la actual participante de “MasterChef Celebrity”, Petti aseguró entre risas: “Cenamos todos juntos. Me pareció una muy buena filmadora porque filmó toda la cena. Me obligó a comer con la boca cerrada un montón de tiempo, cosa que no hago”.

LA TEVÉ ACTUAL

Consultado por la televisión actual, Pettinato se manifestó sobre el exitoso regreso de Mario Pergolini a la pantalla. “Al principio a nadie le gustaba pero ahora me parece que enganchó bien”, dijo, e ironizó sobre su presencia como invitado en ese programa: “¿Paga (a los invitados)? Por cinco mil voy, te digo porque decían que Pampita iba por 25, yo por 5 mil voy”.

Así, reveló cómo le gustaría volver a la pantalla chica: “Si vuelvo con algo en televisión va a ser un programa de entrevistas. ¿Sabés por qué? Porque todo el mundo me rompe las pelo.. con eso. Todavía no tengo ofertas pero va a salir porque es un programa muy sencillo: monólogo y entrevista, como era ‘Que parezca un accidente’”.

“Que parezca un accidente” fue un programa de actualidad de media hora de duración, emitido los viernes a la medianoche. Se trataba de un resumen de noticias vistas con la mirada ácida e irónica de Roberto Pettinato, que tenía guiones de Miguel Gruskoin.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación

Un cruce con Techint por el precio de los caños

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosa”
Últimas noticias de Espectáculos

“El Caballero de los Siete Reinos”: el regreso íntimo a Westeros ya tiene futuro asegurado

Sin rencor: Natalie Portman se olvidó de aquella noche de furia y celebró a “Belén”

Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS

Maxi López y L-Gante juntos: el ganado de Wanda se juntó y fue explosivo
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026
La Ciudad
Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Lo más cercano a la magia: enseñar tango desde las entrañas
Anticipan más días de cortes viales por la serie
Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial
Deportes
Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize
Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré
La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar
Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación
El emotivo mensaje de aliento de un pincha a otro, en medio de una lesión
Policiales
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
La inseguridad vial no da tregua en la Región
Una farmacia, blanco de un asalto
VIDEO. Venía desde Varela a robar bicicletas: preso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla