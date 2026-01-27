Roberto Pettinato: “Mi familia es muy especial, somos muy escandalosos”

No aparece mucho últimamente, pero cada vez que lo hace deja títulos por doquier. Roberto Pettinato, el patriarca de “una familia escandalosa”, según la autodefine, habló sin concesiones ante las cámaras y se refirió a todos: su ex nuera Sofi “La Reini” Gonet, Mario Pergolini, el peso de la fama, su clan y sus deseos de volver a la pantalla chica.

El disparador, ante las cámaras de “Puro Show” (el trece), fue la última polémica protagonizada por Florencia Peña cuando, en una entrevista, habló de cómo le pesa ser famosa y de lo mucho que le molesta tener que saludar a la gente que le pide una foto o un autógrafo. En ese marco, el conductor y músico compartió su propia experiencia.

“Yo soy un conductor, estoy metido adentro de una cámara y la fama es diferente a una tipa que está todo el tiempo en el teatro o una vedette. Debe ser hincha pelotas mal”, dijo el también humorista poniéndose del lado de Peña.

Y ahondó: “Nunca polaricé en mi vida. Viste que los tipos que quieren ser famosos y después polarizan el auto y decís ¿para qué? El Indio Solari se pone una peluca para ir al shopping. Digo ¿para qué haces todo eso?”.

En ese contexto, habló de su propia familia: “Mi familia es muy especial porque es una familia muy escandalosa”.

En ese sentido, se expresó sobre cómo es su vínculo con los medios que, durante largo tiempo, lo han tenido entre las cuerdas debido a las diferentes acusaciones de acoso que ha recibido, lo que lo ha mantenido alejado durante varios años. “Los titulares siempre son feos, nosotros somos los reyes de los titulares en contra pero bueno ya estoy acostumbrado, por eso doy notas por mail. Esta (nota) la doy ahora porque están acá todos ustedes. Después cortan, pegan, más los que están en el piso hacen el análisis de lo que dijiste, que son los psicólogos modernos. Eso es medio... Pero bueno, ya estoy acostumbrado”.

“Sofía me pareció muy buena filmadora; me hizo comer con la boca cerrada un montón de tiempo”

Padre de Tamara, Felipe y Homero Pettinato, hijos que suelen estar permanentemente en los portales de noticias, Pettinato se refirió a la polémica separación de Homero de la influencer Sofi “La Reini” Gonet. Sobre la actual participante de “MasterChef Celebrity”, Petti aseguró entre risas: “Cenamos todos juntos. Me pareció una muy buena filmadora porque filmó toda la cena. Me obligó a comer con la boca cerrada un montón de tiempo, cosa que no hago”.

LA TEVÉ ACTUAL

Consultado por la televisión actual, Pettinato se manifestó sobre el exitoso regreso de Mario Pergolini a la pantalla. “Al principio a nadie le gustaba pero ahora me parece que enganchó bien”, dijo, e ironizó sobre su presencia como invitado en ese programa: “¿Paga (a los invitados)? Por cinco mil voy, te digo porque decían que Pampita iba por 25, yo por 5 mil voy”.

Así, reveló cómo le gustaría volver a la pantalla chica: “Si vuelvo con algo en televisión va a ser un programa de entrevistas. ¿Sabés por qué? Porque todo el mundo me rompe las pelo.. con eso. Todavía no tengo ofertas pero va a salir porque es un programa muy sencillo: monólogo y entrevista, como era ‘Que parezca un accidente’”.

“Que parezca un accidente” fue un programa de actualidad de media hora de duración, emitido los viernes a la medianoche. Se trataba de un resumen de noticias vistas con la mirada ácida e irónica de Roberto Pettinato, que tenía guiones de Miguel Gruskoin.