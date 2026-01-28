¿Por qué Occidente domesticó a Milei?

Piden la prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales
Piden la prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales
DENISE CHMOIS
Lejos de los discursos apocalípticos y vehementes con los que se presentó al mundo en las ediciones anteriores, este año Javier Milei optó por una versión moderada y pedagógica para su presentación en el Foro Económico Mundial de Davos. La coyuntura lo obligó a aplacar su disertación.
“Occidente está en peligro”, lanzó el Presidente en 2024. “Cuánto ha cambiado en tan poco tiempo (...) Un año después, debo decir que ya no me siento tan solo (...) A lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta”, señaló en 2025. La condiciones políticas, este 2026, fueron aún más lejos. El foro se produjo a 12 meses de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos. Volaron aranceles, misiles y acuerdos de paz. Mucho ha cambiado en tan poco tiempo.
También es evidente que Milei no está tan solo. “El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad”, dijo, en referencia tácita a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y la victoria de José Antonio Kast en Chile. “América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria con muestras de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, en el derecho de los romanos y en los valores judeo-cristianos”, concluyó.
“Es una muestra del alineamiento incondicional -como él lo ha definido- con Trump”, afirmó Gustavo Marangoni, director de M&R Asociados, respecto de aquella frase. “En ese contexto, lo acompaña en todas las iniciativas: en Venezuela, en el Consejo de la Paz, probablemente también en Groenlandia, en el reto a Europa por haber abandonado los valores de la civilización que contribuyó a crear -Grecia, Roma, el judeocristianismo-. Y Lula [da Silva] queda del lado de enfrente, de la ideología woke”, señaló.
Marangoni agregó que, en Davos, el Presidente busca “reforzar el personaje que ha creado a nivel global: anarcocapitalista, desregulador, referente de la derecha”. En este sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en X que Milei “está totalmente posicionado desde hace rato; y no como referente regional, sino como líder mundial”.
En línea con lo que algunos analistas consideran un incipiente giro a la derecha de la región, el Presidente anunció semanas atrás que está trabajando en un bloque regional ideológico. Pro-Trump. Anti-Lula.
Trump y Milei “son aliados discursivos, pero juegan juegos distintos”, dijo Juan Negri, director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la UTDT. Mientras el norteamericano “mueve fichas en el TEG”, su par argentino “habla de ideología”.
“Quiso provocar menos y adoctrinar más”, sintetizó Negri. Allí, el Presidente defendió el capitalismo de libre empresa. “Justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda” fue la definición que dejó en su mensaje. Sostuvo que “solo los principios éticos subyacentes en la cultura occidental pueden servir como criterio de eficiencia a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas”.
La alteración del statu quo obligó al líder libertario a mostrarse más optimista. El año pasado su discurso -en el que apuntó directamente contra el wokismo, el feminismo y la justicia social- derivó en la multitudinaria Marcha Antifascista y Antirracista. En redes -la trinchera de Milei-, se plasmó en una imagen digital negativa del 68% en reacción a la presentación. En esta edición, el mapa se dio vuelta: 68% de positividad, según la consultora Ad Hoc. ¿Fue el rechazo que causó el año pasado uno de los motivos de su moderación?
“La negatividad es mucho menor porque su discurso fue muchísimo menos virulento que el del año pasado. Generó menos rechazo”, advirtió Lucas Raffo, consultor de Ad Hoc. “Cuando se refiere a la agenda internacional, le va mucho mejor, tiene mucha más positividad”. Además, indicó que para Milei “es el mejor Davos desde que es presidente” y agregó: “En 2025 había sido el punto de inflexión. Con tanta negatividad, sumado a los escándalos (de presunta corrupción), no se levantó hasta las elecciones”.
El Presidente también exhibió su pragmatismo en el discurso: “Si bien critica a Europa y el estatismo, mantiene abierta la puerta a esos socios occidentales, porque en un momento dijo ‘Vamos a comerciar con todos’. Eso hace referencia al acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero también a China”, indicó Negri.
En la entrevista que brindó para Bloomberg, Milei fue claro al respecto: “Mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a EFTA, abrirme a Estados Unidos y abrirme a China. Yo quiero una economía abierta”. Separa los tantos: comercio por un lado; geopolítica, por el otro.
“Cuando uno relee el discurso se da cuenta que no hay muchas ‘cosas nuevas’ que ofrecer”, apuntó Juan Pablo Lohlé, exembajador argentino en Brasil. “Capitalismo”, “Occidente” y “socialismo” se repitieron en cada presentación.
