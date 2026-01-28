Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión

¿Por qué Occidente domesticó a Milei?

DENISE CHMOIS

28 de Enero de 2026 | 04:43
Edición impresa

Lejos de los discursos apocalípticos y vehementes con los que se presentó al mundo en las ediciones anteriores, este año Javier Milei optó por una versión moderada y pedagógica para su presentación en el Foro Económico Mundial de Davos. La coyuntura lo obligó a aplacar su disertación.

“Occidente está en peligro”, lanzó el Presidente en 2024. “Cuánto ha cambiado en tan poco tiempo (...) Un año después, debo decir que ya no me siento tan solo (...) A lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta”, señaló en 2025. La condiciones políticas, este 2026, fueron aún más lejos. El foro se produjo a 12 meses de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos. Volaron aranceles, misiles y acuerdos de paz. Mucho ha cambiado en tan poco tiempo.

También es evidente que Milei no está tan solo. “El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad”, dijo, en referencia tácita a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y la victoria de José Antonio Kast en Chile. “América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria con muestras de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, en el derecho de los romanos y en los valores judeo-cristianos”, concluyó.

“Es una muestra del alineamiento incondicional -como él lo ha definido- con Trump”, afirmó Gustavo Marangoni, director de M&R Asociados, respecto de aquella frase. “En ese contexto, lo acompaña en todas las iniciativas: en Venezuela, en el Consejo de la Paz, probablemente también en Groenlandia, en el reto a Europa por haber abandonado los valores de la civilización que contribuyó a crear -Grecia, Roma, el judeocristianismo-. Y Lula [da Silva] queda del lado de enfrente, de la ideología woke”, señaló.

Marangoni agregó que, en Davos, el Presidente busca “reforzar el personaje que ha creado a nivel global: anarcocapitalista, desregulador, referente de la derecha”. En este sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en X que Milei “está totalmente posicionado desde hace rato; y no como referente regional, sino como líder mundial”.

En línea con lo que algunos analistas consideran un incipiente giro a la derecha de la región, el Presidente anunció semanas atrás que está trabajando en un bloque regional ideológico. Pro-Trump. Anti-Lula.

LE PUEDE INTERESAR

La misteriosa visita a Ushuaia que genera dudas

LE PUEDE INTERESAR

Todo el peso de la ley no sólo tiene que caer en los menores

Trump y Milei “son aliados discursivos, pero juegan juegos distintos”, dijo Juan Negri, director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la UTDT. Mientras el norteamericano “mueve fichas en el TEG”, su par argentino “habla de ideología”.

“Quiso provocar menos y adoctrinar más”, sintetizó Negri. Allí, el Presidente defendió el capitalismo de libre empresa. “Justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda” fue la definición que dejó en su mensaje. Sostuvo que “solo los principios éticos subyacentes en la cultura occidental pueden servir como criterio de eficiencia a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas”.

ENTRE UNA IMAGEN NEGATIVA Y EL PRAGMATISMO

La alteración del statu quo obligó al líder libertario a mostrarse más optimista. El año pasado su discurso -en el que apuntó directamente contra el wokismo, el feminismo y la justicia social- derivó en la multitudinaria Marcha Antifascista y Antirracista. En redes -la trinchera de Milei-, se plasmó en una imagen digital negativa del 68% en reacción a la presentación. En esta edición, el mapa se dio vuelta: 68% de positividad, según la consultora Ad Hoc. ¿Fue el rechazo que causó el año pasado uno de los motivos de su moderación?

“La negatividad es mucho menor porque su discurso fue muchísimo menos virulento que el del año pasado. Generó menos rechazo”, advirtió Lucas Raffo, consultor de Ad Hoc. “Cuando se refiere a la agenda internacional, le va mucho mejor, tiene mucha más positividad”. Además, indicó que para Milei “es el mejor Davos desde que es presidente” y agregó: “En 2025 había sido el punto de inflexión. Con tanta negatividad, sumado a los escándalos (de presunta corrupción), no se levantó hasta las elecciones”.

El Presidente también exhibió su pragmatismo en el discurso: “Si bien critica a Europa y el estatismo, mantiene abierta la puerta a esos socios occidentales, porque en un momento dijo ‘Vamos a comerciar con todos’. Eso hace referencia al acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero también a China”, indicó Negri.

En la entrevista que brindó para Bloomberg, Milei fue claro al respecto: “Mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a EFTA, abrirme a Estados Unidos y abrirme a China. Yo quiero una economía abierta”. Separa los tantos: comercio por un lado; geopolítica, por el otro.

“Cuando uno relee el discurso se da cuenta que no hay muchas ‘cosas nuevas’ que ofrecer”, apuntó Juan Pablo Lohlé, exembajador argentino en Brasil. “Capitalismo”, “Occidente” y “socialismo” se repitieron en cada presentación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca: hora, formaciones y TV

Gimnasia quiere ratificar su presente ante River en el Monumental: hora, formaciones y TV

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense

Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
+ Leidas

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca: hora, formaciones y TV

Gimnasia quiere ratificar su presente ante River en el Monumental: hora, formaciones y TV

Ascacibar: allegados aseguran que le dejó USD 1,5 millones a Estudiantes

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"

VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
Últimas noticias de Opinión

La misteriosa visita a Ushuaia que genera dudas

Todo el peso de la ley no sólo tiene que caer en los menores

Opinan los lectores

Hay dólares e incertidumbre
Información General
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense
Policiales
VIDEO. La Plata: le robaron la bicicleta, se hizo pasar por comprador y la recuperó a las piñas
VIDEO. Cayó un ladrón de frondoso prontuario en La Plata: era intensamente buscado por robos de motos y en viviendas
Restos humanos encontrados en Caleta Olivia: hallaron una huella dactilar
Tragedia en la Ruta 8: murieron una niña de 9 años y su madre en un choque frontal
Operativos en avenidas de La Plata: secuestran decenas de motos
Espectáculos
Karina Jelinek denunció que sufrió acoso durante un evento en Punta del Este
Murió Adrián Bar, líder de Orion's Beethoven, a los 73 años
La guerra Wanda Nara - China Suárez se muda a la teve: competirán en el rating del prime time
Caso Lowrdez: elevan a juicio la causa contra su ex por privación ilegal de la libertad
“Hay temas de Lali que le gustan”: la confesión de Fátima Flórez sobre Milei tras su presentación en el teatro
Deportes
Gimnasia quiere ratificar su presente ante River en el Monumental: hora, formaciones y TV
Estudiantes podría llevar visitantes ante Defensa y Justicia por la fecha 3
Real Madrid, Atlético y PSG deberán jugar repechaje en la Champions
"Liquidación": las camisetas de Ascacibar con precio rebajado en la tienda del Pincha
Estudiantes juega un partido caliente ante Boca: hora, formaciones y TV

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla