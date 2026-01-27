Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión

Hay dólares e incertidumbre

Hay dólares e incertidumbre

Carlos Fara

27 de Enero de 2026 | 01:08
Edición impresa

eleconomista.com.ar

La ley de inocencia fiscal nació muerta. La renuncia de Paul Starc a cargo de la UIF indica que si firmaba la reglamentación de dicha legislación contradiciendo al GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) iba a tener serias dificultades. Los bancos no quieren problemas: no pueden aceptar guita negra porque la genialidad impulsada por Toto (Caputo) viola la normativa internacional de aquel organismo. Los contadores están complicados y por eso su consejo de profesionales le pidió al ministerio de Economía ser parte de la reglamentación.

Hace 25 días “el Messi de las finanzas” dijo que, si los bancos les rompían los testículos, fuesen a operar en el Banco Nación. El miedo no es sonso: las entidades financieras pueden ser cualquier cosa, menos tontas. Pero ¿por qué jugar tan fuerte? Porque eso demuestra la desesperación de Toto de atraer dólares y que eventualmente dinamicen la economía. Por el camino de la “inocencia” por ahora no va. Por otro lado, puede ser.

Pero eso no es importante porque los dólares están fluyendo a lo tonto en el mercado y el Central está haciendo lo que le pedían el FMI y los mercados hace mucho. Si tomamos como muestra las últimas 15 ruedas en materia de acumulación de divisas, Santiago Bausili podría comprar unos US$ 16.000 palos a este ritmo, lo que tranquilizaría la ansiedad de mucha gente. Quizá no pueda mantener la velocidad crucero actual, pero lo importante es la actitud.

Esperando el Mundial

Por este camino, que pronto empalmará con el famoso trimestre de oro de la economía argentina, llegaremos al Mundial con los pochoclos comprados para ver a la Scaloneta y olvidarnos de todo esto. Claro, siempre y cuando el pato Donald no haga lío.

Starc no fue el único funcionario que se fue esta semana que pasó. Se fueron ocho y varios de ellos bajo sospecha de corrupción, como por ejemplo el secretario de transporte. Este fue vicepresidente segundo de Independiente Rivadavia de Mendoza -otra vez el fútbol- y se dice que hacía la vista gorda a favor de un nuevo “robo para la corona”.

LE PUEDE INTERESAR

Informe internacional alerta sobre la contaminación aérea en nuestra región

LE PUEDE INTERESAR

Se reabre el debate sobre la portación de armas

¿Qué gema de la corona? La más joven de ellas. Y como todo tiene que ver con todo, el titular de la Sigen pertenece al gobierno que ahora cuestiona los balances de la AFA que él fiscalizaba del otro lado del mostrador. ¡Qué lío! ¿Será por eso que el Javo se dio la mano con Infantino? No vaya a ser cosa que... Por las dudas, tenemos asegurado poder ver los partidos de la Selección por la televisión pública.

No tiremos mala onda y sigamos con las buenas noticias, total casi toda la oposición sigue de vacaciones: no sabe, no puede o no quiere decir nada sobre muchas cosas (Axel está ocupado en la interna del PJ bonaerense, en su armado nacional y manda a su mano derecha a un acto de Barrionuevo).

Por ejemplo, sobre el récord histórico de mora en el pago de créditos personales, o la sextuplicación en un año de la demora en tarjetas de crédito. Esos datos son poco relevantes si tenemos en cuenta el crecimiento del Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella en este mes.

Como dice un nunca bien ponderado de la política vernácula, los informes hay que leerlos completos y hasta la última página. Si hacemos ese ejercicio, nos encontramos con las siguientes cuestiones: 1) fuerte crecimiento en el interior, pero baja en la zona AMBA (35 % del país); 2) el aspecto bienes durables e inmuebles mejora mucho, pero cae la expectativa sobre la situación macroeconómica; y 3) existe una sustantiva suba en la percepción sobre las condiciones presentes, pero decrecen las expectativas a futuro. Algo así como “estamos mejor, pero no tenemos claro qué pasará”. También es llamativo que en varios indicadores del índice el registro sea negativo si se lo compara con el primer mes de 2025.

En este marco, el presi -que es loco, pero no come vidrio- hizo gala de moderación y pragmatismo en su discurso de Davos. Intentó volver a su tono doctoral, académico, que siempre le gusta. Recordemos que buena parte de su campaña electoral tuvo que ver con dar clases magistrales sobre economía. En este caso intentó conectar la moralidad con la eficiencia, advirtiendo que no pueden ser términos antitéticos. Tampoco se metió en camisa de once varas al definirse sobre aspectos de la geopolítica mundial que tienen tan ajetreados a los mandatarios de los principales países del planeta. No mencionó a Groenlandia, ni a Ucrania, ni a Taiwán, ni al canal de Panamá, ni Gaza (pese a que se sumó al consejo de la paz) y apenas hizo referencia a Venezuela. Algo así como “yo, argentino”: no me meto donde no me llaman, tengo cosas más importantes de las que ocuparme. Ah! Y con los chinos está todo bomba.

“Pero firmó el Consejo de la Paz con Trump, que todos los días se enfrenta con sus ¿socios? europeos y desairó a su amigo Netanyahu”. Obvio que va a tratar de quedar bien con Dios y con el diablo, porque eso hace un presidente en la medida de lo posible. Por eso, perdón Javo, pero Maquiavelo goza de buena salud. Dicen que se lo vio vendiendo bonos del Tesoro americano esta semana para que Donald “Taco” (Trump Always Chicken Out) sintiera el rigor del poder y reculara en chancletas en el affaire Groenlandia. Los otros también juegan.

No hay más buenas noticias para este boletín, porque el EMAE de noviembre dio mal, las automotrices que fabrican acá están complicadas, los datos de comercio exterior de 2025 indican una caída progresiva de las importaciones por la tendencia recesiva del consumo masivo, y los cálculos de crecimiento del PBI 2026 por ahora no alcanzan al 3%. Insisto: esto no afectará a la opinión pública en el corto plazo.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Santiago Ascacibar se fue de Estudiantes y ya se hizo la revisión médica en Boca

Brian Aguirre al Pincha: los puntos clave del traspaso

Alerta naranja en La Plata por el calor extremo: a cuánto llegará la temperatura máxima este martes

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosas”

Empresa de colectivos haría una denuncia penal contra una competidora
Últimas noticias de Opinión

Informe internacional alerta sobre la contaminación aérea en nuestra región

Se reabre el debate sobre la portación de armas

Work in progress (Trabajo en progreso)

Un reclamo vial y ambiental por el camino entre Punta Lara y Villa Elisa
Deportes
Santiago Ascacibar se fue de Estudiantes y ya se hizo la revisión médica en Boca
Brian Aguirre al Pincha: los puntos clave del traspaso
Sofía Lecuna es platense, viajó desde India a La Plata para romper un Récord Guinness y lo logró en el Poli de Gimnasia
Sin piedad para Daniel Oldrá: el primer DT caído del 2026
Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026
Espectáculos
Confirmado: Gran Hermano ya tiene fecha de regreso, cuándo arranca el aislamiento de "Generación Dorada"
270 años de Mozart: curiosidades de uno los músicos más influyentes de la historia, relevantes datos de su vida 
Preocupa la desaparición del marido de la nieta de Mick Jagger: se trata de Alexander Key, tiene 37 años   
Sofía Gala reveló particularidades sobre su vínculo con Fito Páez
Facundo Arana confesó detalles de su separación de María Susini y pidió respeto por sus hijos
Policiales
Salvaje robo a un jubilado en La Plata: lo amordazan y lo golpean en su casa
Había evadido una salida transitoria: ¿Quién era el hombre que chocó y murió en La Plata en plena persecución policial?
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del centro de La Plata
Una persecución policial en La Plata terminó con un muerto y dos mujeres heridas
La inseguridad vial no da tregua en La Plata y la Región

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla