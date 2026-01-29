Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión

Es y será siempre bajar la tasa de inflación

Es y será siempre bajar la tasa de inflación

Augusto Milano

29 de Enero de 2026 | 01:24
Edición impresa

eleconomista.com.ar

A Javier Milei le gustan las batallas culturales, se siente cómodo librándolas. Ningún otro presidente en la actualidad dedica tanto espacio a criticar la llamada cultura woke. Pero tanto los mensajes a favor como en contra de ella, aportan pocos votos.

El discurso de antiwokismo extremo y radicalizado que Milei pronunció en Davos el año pasado no fue bien recibido por la mayoría de la sociedad lo llevaron a moderar su discurso este año.

Además, los triunfos electorales de figuras que le son afines como Trump y Kast hicieron que modificara su pronóstico sobre el fin de Occidente.

Pero más allá por su afición por las batallas culturales, Milei entiende que la demanda de la sociedad, y por la que será juzgado su gobierno, es y será siempre bajar la tasa de inflación.

Porque a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, en Argentina las divisiones en los llamados temas culturales no siempre se corresponden con las partidarias. Por eso, se puede ser pañuelo verde y votar por Milei. El apoyo social que tiene el Presidente deriva de haber bajado la inflación y no de sus definiciones antiwoke.

LE PUEDE INTERESAR

La legitimidad internacional frente a acciones unilaterales

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

También Milei moderó su ataque a la que llamó casta política y que le dio mucho rédito electoral en 2023 porque logró colocarla en el lugar de culpable por el pobre desempeño de la economía.

Convocar a castigar a quien se considera responsable de una situación crítica siempre rinde. Por hoy el escenario es otro y Milei se ve obligado a moverse con las reglas de la política tradicional para llevar adelante su agenda, en particular en el Congreso. Cada minuto que suma en el gobierno lo hace más “casta” y menos outsider.

Las fuerzas progresistas pagaron un precio en términos electorales por hacer eje en una agenda alejada de las preocupaciones económicas inmediatas de la sociedad como la inflación, los salarios y el empleo.

La “ampliación de derechos” referida a temas culturales, más allá de sus méritos, no reemplaza a las mejoras en la economía para conseguir apoyo social.

De un lado y del otro, se suele cometer el error de centrar el debate público en temas que no son prioritarios para la sociedad. Se puede estar a favor o en contra de la agenda woke, pero lo que está demostrando ser un error es ponerla como eje de los mensajes políticos.

“Cada minuto que suma en el Gobierno lo hace más casta y menos outsider”

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $3.000.000

Estudiantes y alquileres en La Plata: los consejos para evitar estafas

Bronca en La Plata: bidones tras las rejas y vecinos sin agua

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030

VIDEO.- Gimnasia: una roja temprana le arruinó el partido
Últimas noticias de Opinión

Alerta por incendios de pastizales que afectan a la Región

La legitimidad internacional frente a acciones unilaterales

¿Por qué Occidente domesticó a Milei?

La misteriosa visita a Ushuaia que genera dudas
Espectáculos
¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna
Ian Lucas, letal sobre su relación con Evangelina Anderson en Masterchef: “No me gustó”
MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes habría confirmado su regreso, los detalles  
Sensibles confesiones de Emma Heming, la esposa Bruce Willis: "Sigue presente en su cuerpo, pero no sabe que padece demencia" 
Cecilia Roth respondió sobre los problemas en la serie de Moria Casán: la acusaron de llegar tarde y de no cumplir con las expectativas 
Policiales
Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?
Hallaron muerta a Narela, la joven argentina que estaba desaparecida en Estados Unidos
VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata
VIDEO.- "Sienten satisfacción por robar": indignación en La Plata por la creciente inseguridad
Una mujer denunció a un geriátrico de La Plata por maltrato a adultos mayores
Deportes
“Raro”: el irónico mensaje de Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes
Colapinto y el A526: "Se siente rapidísimo"
Sin piedad: la comparación de un hincha del Pincha que la tevé no dejó pasar
VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?
Domínguez sobre Ascacibar: "Sabíamos lo que podía pasar"
Información General
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla