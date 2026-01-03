Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |BLANCO DE UN ROBO

Delincuentes atacaron un centro de salud de San Carlos

Delincuentes atacaron un centro de salud de San Carlos
3 de Enero de 2026 | 03:23
Edición impresa

Cuando sobre el final del año pasado la gran mayoría de la gente estaba abocada a celebrar la llegada del Año Nuevo, algunos delincuentes tenían otros planes.

Por eso, por ejemplo, el Centro de Salud Nº 33, que funciona en la esquina de 520 y 142, del barrio San Carlos, fue blanco ayer de un ataque delictivo que incluyó algunos destrozos.

Así lo dieron a conocer fuentes policiales de esa jurisdicción, quienes indicaron que la situación fue constatada “poco antes de las 7.30 de la mañana por una enfermera, que observó que ladrones habían barreteado la ventana”.

En cuanto a los faltantes que se verificaron, los voceros señalaron que “robaron una heladera bajo mesada, un televisor smart de 32 pulgadas, una cocina eléctrica y un ventilador de pie”.

La denunciante consignó, a su vez, que el establecimiento sanitario permaneció cerrado desde las 7 de la tarde del 30 de diciembre. Por último, se puntualizó que al momento de descubrirse a este episodio de inseguridad, la enfermera iba a desarrollar su jornada de trabajo. Se investiga para dar con los responsables del golpe.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

