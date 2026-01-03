Encerraron a tres mujeres en el baño a punta de pistola

El primer día hábil del año 2026 le dejó un importante disgusto a dos empleadas de un comercio de venta de ropa, ubicado a pocos metros del cementerio municipal local, así como también a una clienta que estaba en ese momento.

Sucede que, en base a lo que trascendió en esferas policiales, hasta este comercio, que está en calle 131 entre 77 y 78, llegaron tres delincuentes con el propósito de cometer un atraco.

Los voceros aseguraron que dos de ellos ingresaron al negocio y el restante se quedó de “campana” afuera.

Sin embargo, confiaron que su coartada inicial fue presentarse como clientes y hasta uno de ellos fue hasta un probador con una prenda. Momentos después, salió “blanqueando” de que se trataba de un asalto y amenazó con ademanes de estar armado.

Se citó también que, con algún forcejeo, encerraron a las empleadas y a la clienta en el baño, robaron la plata de la caja, una riñonera con tres celulares y huyeron.