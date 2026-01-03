Arsenal, en busca de otro paso firme en la Premier League ante Bournemouth

Por la vigésima jornada de la Premier League, desde las 14.30 el líder Arsenal visita al Bournemouth, con el objetivo de sumar de a tres, para seguir sacando puntos de ventaja a sus rivales. En este sentido, se aventaja del Manchester City por 4 unidades, que juega mañana ante Chelsea.

En otro de los partidos del sábado futbolero, a las 9.30 Aston Villa se mide ante Forest. Mientras que a las 14 en simultaneo: Wolves-West Ham y Brighton-Burnley.