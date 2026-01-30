Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Venezuela anuncia una amnistía general para presos políticos y abre una nueva etapa de distensión

Venezuela anuncia una amnistía general para presos políticos y abre una nueva etapa de distensión

Delcy Rodríguez, al anunciar la amnistía en Caracas / AP

30 de Enero de 2026 | 21:09

Escuchar esta nota

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la promulgación de una ley de amnistía general destinada a todos los presos políticos del país, una decisión que, según afirmó, busca “favorecer la convivencia en Venezuela” y marcar un punto de inflexión en la crisis política e institucional.

El anuncio fue realizado durante un acto celebrado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde Rodríguez confirmó que la iniciativa será remitida a la Asamblea Nacional para su aprobación en la primera semana de febrero. De concretarse, la norma permitiría la remoción total de las causas penales contra los beneficiarios, a diferencia de liberaciones previas que mantenían restricciones judiciales.

“Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, expresó Rodríguez, quien llamó a dejar atrás “la violencia y la venganza” para garantizar el respeto entre los venezolanos.

Alcance y exclusiones de la medida

La presidenta interina precisó que la amnistía no alcanzará a personas condenadas por delitos comunes, como homicidio o narcotráfico. En cambio, sí beneficiaría a quienes permanecen detenidos por razones políticas, un universo cuya magnitud sigue siendo motivo de controversia.

Mientras el chavismo asegura haber liberado a más de 600 presos, organizaciones defensoras de derechos humanos, como Foro Penal, sitúan la cifra real en 302 excarcelaciones. A esta incertidumbre se suma una reciente denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que alertó sobre la presunta continuidad de centros de detención clandestinos, pese al proceso de liberaciones.

El Helicoide y la promesa de reformas en la Justicia

En un gesto simbólico, Rodríguez anunció que El Helicoide, una de las cárceles más emblemáticas de la represión política en Venezuela, será transformado en un centro de servicios sociales y deportivos. Además, aseguró que impulsará una ofensiva contra la corrupción en el sistema judicial.

Archivos Epstein: el escándalo que no se apaga con miles de nuevos videos y fotos

Trump endurece el cerco: declara “amenaza excepcional” a Cuba y la deja sin combustible

“Vengo a esta Cámara como presidenta, pero también como abogada”, afirmó Rodríguez, al recordar que su padre estuvo preso y murió como consecuencia de torturas. “Creo en la Constitución, en la soberanía nacional y en la justicia para el pueblo venezolano”, agregó.

Liberaciones y acercamiento con Estados Unidos

El anuncio de la amnistía se produce en un contexto de distensión diplomática con Estados Unidos. La embajada estadounidense confirmó este viernes la liberación de todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela, como resultado de un proceso de negociaciones con la presidencia interina tras la detención y derrocamiento de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Entre los casos destacados figura el del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, referente del partido Primero Justicia y aliado cercano de María Corina Machado, cuya excarcelación sería inminente. También fue liberado el ciudadano peruano-estadounidense Arturo Gallino Rullier, quien ya viajó a Estados Unidos.

Reformas petroleras y señales al exterior

La amnistía fue anunciada horas después de una conversación telefónica entre Rodríguez y el presidente estadounidense Donald Trump, junto a su secretario de Estado, Marco Rubio. En el diálogo se abordaron temas clave como la reapertura del espacio aéreo y la reciente reforma a la ley de hidrocarburos, aprobada por la Asamblea Nacional.

Dicha reforma flexibiliza el control estatal sobre el sector petrolero, vigente durante más de dos décadas, y busca atraer inversión extranjera, además de permitir el arbitraje internacional en disputas de inversión.

Un historial de detenciones y negociaciones

Pese al nuevo escenario, organizaciones de derechos humanos recuerdan que el uso de presos políticos como moneda de negociación ha sido una práctica recurrente del chavismo. Aunque procesos anteriores lograron liberaciones parciales, estos convivieron con nuevas detenciones arbitrarias, alimentando la desconfianza de la sociedad civil.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

