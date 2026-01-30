Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Hallaron el cuerpo de una vecina desaparecida en Arturo Seguí

Hallaron el cuerpo de una vecina desaparecida en Arturo Seguí
30 de Enero de 2026 | 02:03
La intensa búsqueda de una vecina de la zona norte de La Plata terminó de la peor manera. En las últimas horas, la Policía encontró el cuerpo de una mujer de 78 años en una zona de malezas de Arturo Seguí, en el límite con Villa Elisa, y todo apunta a que se trata de la vecina cuya desaparición había sido denunciada días atrás por su familia.

El hallazgo se produjo en calle 403, entre diagonal 145 y 179, frente a un sector del Parque Pereyra Iraola, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona sin vida. Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron la presencia del cuerpo de una mujer mayor, que se encontraba a un costado del camino, entre la vegetación de un campo, y en un avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con fuentes policiales, la víctima vestía un pantalón blanco y una remera negra y se encontraba descalza. En el lugar se desplegó un operativo para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos, mientras se iniciaban las actuaciones judiciales correspondientes bajo la carátula de “averiguación causales de muerte”.

La mujer había sido denunciada como desaparecida el 25 de enero, lo que había generado una intensa búsqueda por parte de sus familiares y fuerzas de seguridad. Según se pudo establecer, padecía Alzheimer, una condición que había incrementado la preocupación de su entorno desde el momento en que se perdió su rastro.

Tras el hallazgo del cuerpo, los investigadores lograron contactar a una de las hijas de la mujer, quien se hizo presente en el lugar. A la distancia, reconoció a su madre por la ropa que llevaba puesta y se quebró en llanto, en una escena de profundo dolor.

La causa quedó en manos de la UFIJ N°11 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del deceso. Si bien por el momento no se difundieron conclusiones oficiales, las primeras hipótesis apuntan a un desenlace vinculado a la desorientación producto de la enfermedad que padecía la mujer, aunque se aguardan los resultados de las pericias para determinar las causas precisas de la muerte.

El caso generó conmoción en la zona norte platense, donde vecinos y allegados habían participado en cadenas de difusión para intentar dar con su paradero. El trágico final reaviva además la preocupación por la vulnerabilidad de las personas mayores con enfermedades neurodegenerativas y la necesidad de reforzar los mecanismos de cuidado y búsqueda temprana ante desapariciones.

 

