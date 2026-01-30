A punta de cuchillo, asaltaron a un delivery en Parque Castelli

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Un repartidor fue asaltado a punta de cuchillo en las inmediaciones del Parque Castelli y dos sospechosos terminaron detenidos tras un operativo policial desplegado en la zona. El hecho ocurrió en la esquina de 27 y 67, cuando la víctima, un hombre de 36 años que realizaba entregas, fue abordada por al menos tres sujetos.
Según informaron fuentes policiales, los atacantes lo amenazaron con un arma blanca mientras entregaba un pedido y le robaron su celular. Tras el asalto, efectivos del Comando de Patrullas y de la Patrulla Municipal iniciaron un rastrillaje con las características aportadas por el damnificado.
En ese marco, uno de los sospechosos fue interceptado en calles 28 entre 61 y 62. Durante el cacheo preventivo, los agentes le incautaron un cuchillo de cocina con mango de madera y el celular sustraído. Minutos después, y tras un operativo cerrojo en la zona, se logró la aprehensión de un segundo implicado en calles 30 y 64.
La causa fue caratulada como “tentativa de robo agravado por el empleo de arma y por ser cometido en poblado y en banda” y se tramita en la UFI N°11 y el Juzgado de Garantías N°3 de La Plata. Quedaron a disposición de la Justicia.
