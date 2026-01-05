La Reserva vuelve a las prácticas con Ariel Pereyra como entrenador

Luego del subcampeonato en el último Proyección Clausura, la Reserva albiazul retomará los entrenamientos con nuevo cuerpo técnico, ya que Ariel Pereyra -de último paso por la primera división de Colón- será el nuevo DT.

El Pata estará acompañado por otro exdefensor albiazul como Diego Herner -dirigió a Estrella de Berisso en el Promocional amateur de AFA durante 2024- como ayudante de campo. Diego Gómez continuará como PF y Emanuel Armendi será el entrenador de arqueros.

Los citados para comenzar las prácticas son los arqueros Jeremías Ochoa (cat. 09), Ignacio Segovia (cat. 08), Agustín Ayala (cat. 08) y Fausto Campano (cat. 06); los defensores Matías Gauto Nehemías Gonzalez, Benjamín García, Tiziano Rocco, Jonathan Rodríguez (todos 2006), Federico Pendas, Mariano Ojeda (ambos 2007), Vicente Plesnicar (2008) y Lucas Lamella (2009); los mediocampistas Tiago Azamé, Bautista Reinhardt, Leonel Troncoso (todos 2006), Joel González, Thiago González Gómez, Francesco Paradela, Dylan Álvarez (todos 2007) y los delanteros Brian Croce, Lautaro Napolitano (ambos profesionales), Santino López García, Santino, Francisco Ballesteros (los dos categoría 2006) y Román Nagavonsky, goleador de la 2009.