Arsenal sufrió pero continúa como líder de la Premier

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos
Expectativas 2026: el delicado equilibrio entre credibilidad y riesgo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Creció 33,8% la venta de motos y se patentaron más de 650.000 unidades
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Arsenal se consolidó como líder de la Premier League gracias a una victoria tan difícil como importante: el 3-2 sobre el Bournemouth como visitante luego de remontar el 0-1 inicial le permitió sacar seis puntos al escolta Aston Villa y siete sobre el Manchester City, que tiene un partido menos y puede recortar un poco la distancia si hoy derrota al Chelsea.
No empezó bien el partido para el líder, que quedó muy rápido en desventaja por un gol de Evanilson. Sin embargo, Gabriel Magalhaes igualó enseguida y, ya en la segunda parte, Declan Rice anotó un doblete para asegurar la victoria. Sobre el final, Eli Kroupi selló el resultado definitivo.
Con la victoria, el equipo de Mikel Arteta llegó a 48 puntos y mantiene seis puntos de ventaja sobre el Aston Villa, que se impuso 3-1 al Nottingham Forest, en un duelo en el que Emiliano Martínez y Emiliano Buendía fueron titulares. Ollie Watkins y un doblete del escocés John McGinn marcaron para los Villanos mientras que Morgan Gibbs-White descontó para el equipo del Bosque.
Wolverhampton, último en las posiciones, sorpendió al golear 3-0 a West Ham, también en zona de descenso. El colombiano Jhon Arias, Hee-Chan Hwang (de penal) y Mateus Mané hicieron los goles para los Lobos. Guido Rodríguez estuvo en el banco de West Ham pero no sumó minutos. A su vez, Brighton venció 2-0 a Burnley y lo dejó en zona de descenso. Geoiginio Rutter y Yasin Ayari marcaron los tantos.
Hoy se completa la fecha con Manchester City-Chelsea como destacado.
LE PUEDE INTERESAR
Barcelona puntero: ganó el derby otra vez
LE PUEDE INTERESAR
Como, con Perrone y Paz, la sorpresa de la Serie A
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí