Arsenal sufrió pero continúa como líder de la Premier

El Arsenal se consolidó como líder de la Premier League gracias a una victoria tan difícil como importante: el 3-2 sobre el Bournemouth como visitante luego de remontar el 0-1 inicial le permitió sacar seis puntos al escolta Aston Villa y siete sobre el Manchester City, que tiene un partido menos y puede recortar un poco la distancia si hoy derrota al Chelsea.

No empezó bien el partido para el líder, que quedó muy rápido en desventaja por un gol de Evanilson. Sin embargo, Gabriel Magalhaes igualó enseguida y, ya en la segunda parte, Declan Rice anotó un doblete para asegurar la victoria. Sobre el final, Eli Kroupi selló el resultado definitivo.

Con la victoria, el equipo de Mikel Arteta llegó a 48 puntos y mantiene seis puntos de ventaja sobre el Aston Villa, que se impuso 3-1 al Nottingham Forest, en un duelo en el que Emiliano Martínez y Emiliano Buendía fueron titulares. Ollie Watkins y un doblete del escocés John McGinn marcaron para los Villanos mientras que Morgan Gibbs-White descontó para el equipo del Bosque.

Wolverhampton, último en las posiciones, sorpendió al golear 3-0 a West Ham, también en zona de descenso. El colombiano Jhon Arias, Hee-Chan Hwang (de penal) y Mateus Mané hicieron los goles para los Lobos. Guido Rodríguez estuvo en el banco de West Ham pero no sumó minutos. A su vez, Brighton venció 2-0 a Burnley y lo dejó en zona de descenso. Geoiginio Rutter y Yasin Ayari marcaron los tantos.

Hoy se completa la fecha con Manchester City-Chelsea como destacado.