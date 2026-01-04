Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Fue ofrecido al club

El Diablo analiza la opción de Malcorra

El Diablo analiza la opción de Malcorra

ignacio malcorra

4 de Enero de 2026 | 03:11
Edición impresa

Independiente regresó ayer por la mañana a los entrenamientos en el predio de Villa Domíncio, para dar inicio a la pretemporada y llegar de la mejor forma al debut en el Torneo Apertura ante Estudiantes en Avellaneda.

En este sentido, mientras el plantel del Rojo comandado por Gustavo Quinteros comienza con los preparativos, la dirigencia trabaja en el posible arribo de Ignacio Malcorra a la Institución. Al zurdo se le terminó el contrato con Rosario Central el 31 de diciembre de 2025 y tomó la decisión de no renovar su vínculo con el Canalla.

Tras esta determinación, el futbolista de 38 fue ofrecido a varios clubes del fútbol argentino, uno de ellos Independiente, quien no ve con malos ojos sumar al plantel la jerarquía del mediocampista.

Siguiendo esta línea, la comisión directiva recibió el aval del entrenador para comenzar las negociaciones directamente con el representante del jugador. Aunque un factor que juega en contra es el elevado sueldo que quiere percibir Nacho.

Independiente se está recuperando de su crítica situación financiera, y por eso optó por bajar ciertos sueldos del plantel profesional, como el caso de uno de los referentes Federico Mancuello, quien extendió su contrato con el Club, pero redujo notablemente su salario.

Al respecto, para no generar controversias dentro del plantel, la CD prepara una oferta contractual que no ponga en juego la paz interna del grupo y las arcas del elenco de Avellaneda. De esta forma, se vienen horas claves para la definición del futuro de Ignacio Malcorra, que despertó el interés de los hinchas del Rojo para que se sume a las filas.

Por otro lado, el plantel conducido por Quinteros continuará con las prácticas hoy en Villa Domínico, ultimando detalles antes de viajar a Uruguay a disputar la Serie Río de La Plata, donde se medirá ante Alianza Lima, Millonarios de Colombia y Montevideo Wanderers.

 

