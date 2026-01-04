Diez detenidos y dos policías heridos

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
La pueblada registrada en Arturo Seguí dejó como saldo diez personas detenidas y dos efectivos policiales heridos, en medio de un operativo que por momentos estuvo al borde del descontrol. Los incidentes se produjeron tras un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la zona de 156 y 417, en el marco de la causa por abuso sexual que tiene como imputado a un joven detenido por un hecho ocurrido el 31 de diciembre.
Según el parte oficial, una vez finalizada la diligencia judicial, alrededor de un centenar de familiares y vecinos de la víctima se concentraron frente al domicilio con intenciones de incendiarlo. En ese contexto, comenzaron a arrojar piedras y otros elementos contundentes contra el personal policial que custodiaba el lugar.
Ante la escalada de tensión, intervinieron efectivos de Infantería y Caballería, que utilizaron postas de goma para dispersar a los manifestantes e impedir que avanzaran sobre la vivienda. Durante los enfrentamientos fueron aprehendidos ocho hombres y dos mujeres, acusadas de atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones. Además, como consecuencia de los disturbios, dos policías del Comando de Patrullas resultaron con lesiones leves. Ambos recibieron atención médica.
La causa quedó en manos de la UFI N°1, que avaló las detenciones.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
