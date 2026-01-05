Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy lunes con el diario EL DIA 

El Mundo

Quién es Alvin Hellerstein, el juez que estará al frente del proceso judicial contra Maduro

Tiene 92 años y tiene una larga trayectoria en casos de trascendencia pública

Quién es Alvin Hellerstein, el juez que estará al frente del proceso judicial contra Maduro
5 de Enero de 2026 | 09:56

Escuchar esta nota

El enjuiciamiento de Nicolás Maduro en Estados Unidos estará a cargo del juez neoyorquino Alvin Hellerstein, de 92 años y que tiene una larga trayectoria en casos de trascendencia pública.

El magistrado estuvo en el pasado a cargo de casos como la causa por abuso sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein y las demandas contras las aerolíneas involucradas en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Oriundo de la ciudad de Nueva York, Hellerstein es egresado de la Universidad de Columbia y fue nominado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton como juez del Distrito Sur de Nueva York.

En 2019, Hellerstein estuvo a cargo de la demanda colectiva que varias mujeres interpusieron en contra del productor Harvey Weinstein y sus socios por abuso sexual y el juez rechazó un acuerdo reparatorio propuesto por la parte acusadora, por un monto superior a los 20 millones de dólares.

Otro de los casos con mayor impacto en la opinión pública fue la demanda que los dueños de las Torres Gemelas del World Trade Center emprendieron en contra de American Airlines y United Continental, a quienes acusaron de negligencia y responsabilizaron de las muertes que ocurrieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En el ámbito político, Hellerstein presidió casos como el emprendido en contra del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, pero que fue recientemente indultado por Trump.

