Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Múltiples reclamos de usuarios por la falta crónica de agua y cortes de luz
Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales
Fernando Muslera: “Jugar la Copa fue muy emocionante, un sueño”
Frenar la ola delictiva que aflige a los clubes infantiles de fútbol
La justicia federal pidió que Nicolás Maduro sea extraditado a la Argentina
El Central cortó la racha y compró dólares, a días de un pago clave
Confirman la creación de un nuevo régimen de subsidios para los micros
La oposición busca frenar el DNU que le da más poder a los espías de la SIDE
El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA
Carrió acompañó a un “lilito” a Tribunales y apuntó contra Massa
Verano 2026: ¿los marplatenses llegan a tener “turismofobia”?
VIDEO. Corte de calle por una protesta a una empresa que tiene salarios adeudados
Piden la reparación del pavimento en avenida 72 desde 3 a la avenida 13
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lugares públicos atestados, especulación de precios, contaminación auditiva, residuos y gentrificación, que en algunos casos los hace desplazarse de la ciudad debido a los altos precios del alquiler. Todo eso se vive en Mar del Plata y la pregunta es: ¿en la Feliz hay turismofobia”?. Un trabajo de la Universidad Nacional de La Plata intenta dilucidar ese interrogante que pone en primer plano uno de los principales destinos de las vacaciones 2026.
El fenómeno, que ocurre por ejemplo en Barcelona, Venecia y Berlín, se denomina turismofobia y es un problema porque origina acciones hostiles masivas, auto organizadas por los residentes del lugar.
Teniendo en cuenta la masividad turística que caracteriza a Mar del Plata ¿ se puede decir que hay turismofobia en La Feliz?
El resultado marca que si bien existe una percepción negativa en ciertos residentes hacia el turismo y hacia el turista, y conflictos en el uso de los espacios y servicios, no es suficiente para hablar de un caso de turismofobia.
“Sin embargo, esto podría empeorar con el crecimiento del sector sin una serie de políticas integradora”, advierten en el trabajo realizado por la Licenciatura en Turismo, una carrera relativamente joven dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.
Creada a fines de 1999 e implementada en sus primeros años en Chascomús, funciona en La Plata desde 2007, en la Facultad de Ciencias Económicas.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Corte de calle por una protesta a una empresa que tiene salarios adeudados
LE PUEDE INTERESAR
Piden la reparación del pavimento en avenida 72 desde 3 a la avenida 13
La carrera propone una formación de cuatro años orientada a comprender el turismo como una actividad económica, social, cultural y territorial de enorme impacto. Su plan de estudios, con fuerte anclaje en las ciencias económicas, integra materias troncales de Contabilidad, Administración y Economía, combinadas con contenidos específicos del campo turístico.
El abordaje académico se inserta en un contexto más amplio de discusión sobre la gestión de destinos turísticos, donde la calidad de vida de los residentes, la sustentabilidad ambiental y la planificación urbana son ejes centrales.
Estudios previos destacan que Mar del Plata, por ejemplo, enfrenta desafíos vinculados a su modelo de desarrollo turístico, la conservación del espacio público y las condiciones de seguridad percibidas por la comunidad, lo que puede alimentar percepciones mixtas sobre el turismo en general.
El informe también pone en diálogo otras localidades costeras, analizando destinos de menor escala y formas alternativas de turismo para mostrar la diversidad de experiencias y modelos dentro de la Costa Atlántica. Esto permite comparar cómo cada ciudad enfrenta el desafío de equilibrar el ingreso de visitantes con la vida cotidiana de los residentes y la capacidad de sus servicios e infraestructura.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí