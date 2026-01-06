Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Según un estudio de la UNLP

Verano 2026: ¿los marplatenses llegan a tener “turismofobia”?

6 de Enero de 2026 | 01:48
Lugares públicos atestados, especulación de precios, contaminación auditiva, residuos y gentrificación, que en algunos casos los hace desplazarse de la ciudad debido a los altos precios del alquiler. Todo eso se vive en Mar del Plata y la pregunta es: ¿en la Feliz hay turismofobia”?. Un trabajo de la Universidad Nacional de La Plata intenta dilucidar ese interrogante que pone en primer plano uno de los principales destinos de las vacaciones 2026.

El fenómeno, que ocurre por ejemplo en Barcelona, Venecia y Berlín, se denomina turismofobia y es un problema porque origina acciones hostiles masivas, auto organizadas por los residentes del lugar.

Teniendo en cuenta la masividad turística que caracteriza a Mar del Plata ¿ se puede decir que hay turismofobia en La Feliz?

El resultado marca que si bien existe una percepción negativa en ciertos residentes hacia el turismo y hacia el turista, y conflictos en el uso de los espacios y servicios, no es suficiente para hablar de un caso de turismofobia.

“Sin embargo, esto podría empeorar con el crecimiento del sector sin una serie de políticas integradora”, advierten en el trabajo realizado por la Licenciatura en Turismo, una carrera relativamente joven dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.

Creada a fines de 1999 e implementada en sus primeros años en Chascomús, funciona en La Plata desde 2007, en la Facultad de Ciencias Económicas.

La carrera propone una formación de cuatro años orientada a comprender el turismo como una actividad económica, social, cultural y territorial de enorme impacto. Su plan de estudios, con fuerte anclaje en las ciencias económicas, integra materias troncales de Contabilidad, Administración y Economía, combinadas con contenidos específicos del campo turístico.

El abordaje académico se inserta en un contexto más amplio de discusión sobre la gestión de destinos turísticos, donde la calidad de vida de los residentes, la sustentabilidad ambiental y la planificación urbana son ejes centrales.

Estudios previos destacan que Mar del Plata, por ejemplo, enfrenta desafíos vinculados a su modelo de desarrollo turístico, la conservación del espacio público y las condiciones de seguridad percibidas por la comunidad, lo que puede alimentar percepciones mixtas sobre el turismo en general.

OTRAS ZONAS

El informe también pone en diálogo otras localidades costeras, analizando destinos de menor escala y formas alternativas de turismo para mostrar la diversidad de experiencias y modelos dentro de la Costa Atlántica. Esto permite comparar cómo cada ciudad enfrenta el desafío de equilibrar el ingreso de visitantes con la vida cotidiana de los residentes y la capacidad de sus servicios e infraestructura.

 

