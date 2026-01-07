Bullrich terminó citando a Perón

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a respaldar la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y apeló a una frase atribuida a Juan Domingo Perón para analizar el proceso político que se abre en el país caribeño.

“Acá hay un régimen del que podés tener dos salidas: con sangre o con tiempo”, sostuvo Bullrich al ser consultada sobre el escenario venezolano, y agregó que la reconfiguración institucional “llevará tiempo” y será “un proceso complejo”.

Bullrich explicó que citó a Perón para reforzar la idea de una transición prolongada. En rigor, la frase original —“entre la sangre y el tiempo, prefiero el tiempo”— fue pronunciada por el expresidente durante su exilio tras los bombardeos a Plaza de Mayo en 1955. Según la senadora, esa lógica fue la que guió la decisión del presidente de EE UU Trump de avanzar en la captura de Maduro.

En ese marco, la dirigente libertaria rechazó que la operación encabezada por Estados Unidos pueda ser calificada como una incursión militar y la definió como una “incursión policial”. Para justificar esa caracterización, la comparó con la detención de dirigentes de la FIFA en Suiza en 2015.

“Cuando hay un delincuente, un jefe de una organización narcocriminal, o de dos —por el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua—, que utilizó ese poder para destruir la economía formal, dominar a un pueblo y consolidar una dictadura con proyección regional, lo que corresponde es aplicar la metodología de la justicia”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la detención de Maduro se inscribe en antecedentes similares, como los procesos judiciales contra Saddam Hussein o Muammar Gaddafi. “No es una incursión militar, es una incursión policial que tiene como objetivo buscar a un prófugo que no se presenta ante la justicia norteamericana”, señaló, aunque reconoció que el proceso de transición política en Venezuela “es incierto”.

Bullrich también cuestionó el rol de las Naciones Unidas, al considerar que el organismo internacional mantiene una postura “tradicional y políticamente correcta” frente a regímenes autoritarios. Según dijo, esa actitud derivó en una falta de intervención en conflictos que luego terminaron en tribunales penales internacionales, como ocurrió en los Balcanes durante los enfrentamientos entre Croacia y Serbia.

Por último, la senadora contrastó la situación venezolana con el caso argentino. Señaló que el país “nunca pudo ir a buscar” a los ciudadanos iraníes acusados por los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel debido a sus limitaciones militares y estratégicas.