Giampaoli terminó tocado y será evaluado para el partido en Mendoza

El clásico ya pasó y Gimnasia empieza a planificar el partido del próximo viernes en Mendoza, donde buscará los tres puntos para no perder terreno en la Zona B del Apertura. Y ayer, uno de los que terminó tocados ante Estudiantes fue el defensor Renzo Giampaoli, quien tuvo que ser reemplazado en el final del encuentro por una molestia muscular.

El defensor completó un correcto partido y no tuvo demasiadas complicaciones. Sin embargo, sintió el desgaste y también una molestia muscular, que lo dejó tendido en el piso.

Con sentidos gestos de dolor, hizo señas al banco de suplentes y pidió el cambio inmediatamente, para ser reemplazado a los 34 minutos del segundo tiempo.

Sin dudas, una gran preocupación para Gimnasia, ya que el defensor podría hacerse estudios para determinar si sufrió una molestia producto del cansancio o si tiene una lesión muscular. Por lo pronto, será tema a tratar en una semana que será más corta.

Por su parte y más allá del desgaste, el que terminó con una molestia en su rodilla derecha fue Nacho Fernández. El volante, de igual forma, jugó la mayor cantidad de minutos del encuentro y recién fue reemplazado en el minuto 42.

De igual forma, la molestia no es de gravedad y Nacho podrá decir presente en el próximo duelo del Lobo, ante un equipo necesitado de puntos como lo es Gimnasia de Mendoza.

Después y más allá del cansancio, Zaniratto contará con casi todos los jugadores a disposición.

Más allá de que todos los futbolistas serán evaluados, el entrenador podría no tocar demasiado el equipo, más allá que evaluará el regreso de Ignacio Miramón al mediocampo.