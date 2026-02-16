El DT mens sana buscó velocidad con unos cambios que no fluyeron

Gimnasia tuvo sus pequeños momentos, pero no los supo aprovechar para marcar y poder quedarse con el clásico ante Estudiantes. El resultado fue un 0-0, que los hizo repartir puntos y que los dejó expectantes de cara al futuro. Como explicó Fernando Zaniratto (ver aparte) en conferencia, la idea de los cambios en el segundo tiempo fue darle mayor velocidad a un equipo que se había quedado más allá de una chance inicial. Lo que más sorprendió, fue la salida de Nicolás Barros Schelotto, quien era uno de los futbolistas que más tenencia tenía en el mediocampo.

Luego del desgaste en el primer tiempo, el complemento arrancó con un Gimnasia que tuvo una chance clara con el Chelo Torres. Sin embargo, luego de unos minutos, el equipo sintió el desgaste, por lo que Zaniratto decidió patear el tablero y realizar tres variantes de un tirón.

Sin dudas, decidió mandar a la cancha a Miramón, Auzmendi y Zalazar, con el fin de refrescar la mitad de la cancha y también tener un poco de mayor desequilibrio.

A los 18 minutos, implementó las variantes y sorprendió con la salida de Barros Schelotto, quien era uno de los que generaba peligro con sus pelotas paradas y era uno de los más activos a la hora de circular la pelota.

Después Marcelo Torres no había generado tanto peligro a excepción del remate que le sacó Muslera, por lo que con Auzmendi, buscó mayor frescura a la hora de presionar las salidas de Estudiantes. Y Zalazar, quien tuvo algunos ingresos positivos en los partidos anteriores, se volcó por la banda para darle peso a la banda, ya que Franco Torres no había podido tener protagonismo en el partido. Sin embargo y más allá de algunos chispazos, las variantes no fluyeron. Más allá de algunos buenos cambios de frente y de ser prolijo, Miramón no se pudo imponer en el mediocampo. Zalazar entró muy errático y prácticamente perdió todas las pelotas, mientras que Auzmendi no pudo generar situaciones de peligro más allá de algunas disputas.

Después, completó las variantes más por necesidad que por cuestiones de funcionamiento: a los 34 tuvo que reemplazar al tocado Giampaoli para que entre Juan Cruz Cortazzo, mientras que Nacho Fernández jugó con una dolencia en gran parte del complemento y recién fue reemplazado en el minuto 42, por Lucas Castro.

Fue la primera vez que Zanirrato empató como DT de Gimnasia, en un total de 15 duelos

Esta vez y a diferencia del partido con Aldosivi, donde lo ganó con los cambios, el equipo no pudo cambiar su imagen pero terminó sumando un punto que le puede servir de cara al futuro.

PRIMER EMPATE

Fue la primera vez que Fernando Zaniratto empató como técnico de Gimnasia, en un total de 15 presentaciones. Anteriormente, había logrado nueve triunfos y cinco derrotas.

En lo que respecta a los clásicos ante Estudiantes, fue la primera vez que subió en un total de tres encuentros dirigidos. En los primeros dos choques, había perdido: 2-0 en UNO y 1-0 en el Bosque, por el Torneo Clausura del año pasado.