Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |UN ENTRAMADO QUE EXCEDE LOS DELITOS SEXUALES

Entre oligarcas y poder: la pista rusa de Epstein

Documentos revelan viajes, contactos con magnates, jóvenes trasladadas y varios intentos del financista por reunirse con Putin sin éxito

Entre oligarcas y poder: la pista rusa de Epstein

Jeffrey Epstein

18 de Febrero de 2026 | 01:40
Edición impresa

La reciente desclasificación de documentos judiciales en Estados Unidos volvió a colocar a Jeffrey Epstein en el centro de una trama internacional que excede con creces sus delitos sexuales.

Entre los cientos de miles de páginas emergió una vertiente poco explorada: sus persistentes intentos de tejer vínculos con Rusia, combinando viajes, promesas de influencia, contactos con jóvenes y gestiones para acercarse al Kremlin.

ESFUERZOS POR REUNIRSE CON PUTIN

Los correos electrónicos revelan que Epstein buscó durante años reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. En mensajes enviados entre 2014 y 2018 -incluidos algunos al ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland- insistía en “organizar una reunión con Putin”. Incluso propuso recurrir al canciller Serguéi Lavrov, ofreciendo a cambio “información”, sin que quede claro de qué tipo. Pese a esos esfuerzos, no hay pruebas de que el encuentro se haya concretado.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que jamás se recibió una solicitud formal, mientras que el primer ministro polaco Donald Tusk anunció investigaciones sobre posibles conexiones con servicios rusos.

La documentación también menciona reiteradamente a “chicas rusas” y viajes a Moscú durante la década de 2010. Un visado concedido en 2018, fotos del magnate frente a un hotel céntrico y otra de su expareja Ghislaine Maxwell posando entre soldados rusos sugieren contactos directos. Registros de vuelos muestran desplazamientos de mujeres jóvenes, algunas presentadas por intermediarios como “rubias” y con deseos de abandonar Rusia. Según los correos, al llegar a Estados Unidos quedaban en situación vulnerable, lo que facilitaba su control.

Pero la relación no se limitaba al reclutamiento. Epstein aspiraba a convertirse en un puente de poder. Planeaba llevar a Rusia a figuras tecnológicas y políticos estadounidenses para ganar influencia mutua. En ese contexto aparece Serguéi Beliakov, ex viceministro de Economía formado en la academia del FSB (Servicio Federal de Seguridad). Tras ser destituido en 2014, pidió ayuda al financista para atraer personalidades a foros empresariales y hasta asesoramiento para sortear sanciones occidentales por Crimea.

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street al alza, con “ayudita” de los bancos

LE PUEDE INTERESAR

Una poderosa tormenta invernal golpea a California

Otro interlocutor fue el diplomático Vitali Churkin, entonces representante ante la ONU. En 2016 asistió a un almuerzo organizado por Epstein junto al ex primer ministro israelí Ehud Barak y el empresario estadounidense Tom Barrack, hoy embajador en Turquía. Documentos indican además que el hijo de Churkin habría recibido ayuda del magnate para conseguir prácticas profesionales.

En conjunto, los archivos dibujan a un Epstein obsesionado con el acceso a las élites rusas, dispuesto a intercambiar favores, contactos y supuesta información para abrirse camino. Sin embargo, también muestran límites claros: abundan las gestiones y propuestas, pero escasean las pruebas de resultados concretos. Más que un operador con influencia real en Moscú, aparece como un aspirante persistente a entrar en ese círculo, utilizando los mismos métodos de seducción, dinero y promesas que empleó en otros ámbitos del poder mundial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron

Alquileres: el ajuste cuatrimestral, debajo del 8%

Licencias médicas: cómo hubiera quedado Argentina frente a países de la región

Más de la mitad de los deltas del mundo se hunden y el del Paraná presenta subsidencia

Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata

Vaciamiento del interior: la migración rural acelera la urbanización en Argentina

Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo

La Feria de Emprendedores reunió a cientos de personas en Tandil
Últimas noticias de El Mundo

Adiós a Jesse Jackson: gigante de los derechos civiles

Wall Street al alza, con “ayudita” de los bancos

Una poderosa tormenta invernal golpea a California

La UE pone a Shein bajo la lupa por muñecas sexuales
Deportes
Quintero rescató a River: fusiló en un penal y venció a Bolívar 1 a 0
Escándalo en la Champions League: Vinicius denunció racismo de Prestianni y calentó el Benfica – Real Madrid
El pase de Cristian Medina al Botafogo, a horas de definirse
Eduardo Domínguez define quién reemplazará a Gabriel Neves en el mediocampo
Gimnasia anticipa su viaje por el paro general y ¿se vienen cambios en el equipo?
Información General
Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata
Unos tres millones de turistas se movilizaron en el país por Carnaval
Así se vio el eclipse solar anular, con el “anillo de fuego” en Argentina
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Policiales
El crimen de Kim Gómez: llegó la hora de la verdad: el debate oral
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Una joven buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió
Se despertó y la rodeaba un grupo de delincuentes
La familia de Eugenia Carril formará parte del bloque acusador

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla