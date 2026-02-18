Entre oligarcas y poder: la pista rusa de Epstein

La reciente desclasificación de documentos judiciales en Estados Unidos volvió a colocar a Jeffrey Epstein en el centro de una trama internacional que excede con creces sus delitos sexuales.

Entre los cientos de miles de páginas emergió una vertiente poco explorada: sus persistentes intentos de tejer vínculos con Rusia, combinando viajes, promesas de influencia, contactos con jóvenes y gestiones para acercarse al Kremlin.

ESFUERZOS POR REUNIRSE CON PUTIN

Los correos electrónicos revelan que Epstein buscó durante años reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. En mensajes enviados entre 2014 y 2018 -incluidos algunos al ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland- insistía en “organizar una reunión con Putin”. Incluso propuso recurrir al canciller Serguéi Lavrov, ofreciendo a cambio “información”, sin que quede claro de qué tipo. Pese a esos esfuerzos, no hay pruebas de que el encuentro se haya concretado.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que jamás se recibió una solicitud formal, mientras que el primer ministro polaco Donald Tusk anunció investigaciones sobre posibles conexiones con servicios rusos.

La documentación también menciona reiteradamente a “chicas rusas” y viajes a Moscú durante la década de 2010. Un visado concedido en 2018, fotos del magnate frente a un hotel céntrico y otra de su expareja Ghislaine Maxwell posando entre soldados rusos sugieren contactos directos. Registros de vuelos muestran desplazamientos de mujeres jóvenes, algunas presentadas por intermediarios como “rubias” y con deseos de abandonar Rusia. Según los correos, al llegar a Estados Unidos quedaban en situación vulnerable, lo que facilitaba su control.

Pero la relación no se limitaba al reclutamiento. Epstein aspiraba a convertirse en un puente de poder. Planeaba llevar a Rusia a figuras tecnológicas y políticos estadounidenses para ganar influencia mutua. En ese contexto aparece Serguéi Beliakov, ex viceministro de Economía formado en la academia del FSB (Servicio Federal de Seguridad). Tras ser destituido en 2014, pidió ayuda al financista para atraer personalidades a foros empresariales y hasta asesoramiento para sortear sanciones occidentales por Crimea.

Otro interlocutor fue el diplomático Vitali Churkin, entonces representante ante la ONU. En 2016 asistió a un almuerzo organizado por Epstein junto al ex primer ministro israelí Ehud Barak y el empresario estadounidense Tom Barrack, hoy embajador en Turquía. Documentos indican además que el hijo de Churkin habría recibido ayuda del magnate para conseguir prácticas profesionales.

En conjunto, los archivos dibujan a un Epstein obsesionado con el acceso a las élites rusas, dispuesto a intercambiar favores, contactos y supuesta información para abrirse camino. Sin embargo, también muestran límites claros: abundan las gestiones y propuestas, pero escasean las pruebas de resultados concretos. Más que un operador con influencia real en Moscú, aparece como un aspirante persistente a entrar en ese círculo, utilizando los mismos métodos de seducción, dinero y promesas que empleó en otros ámbitos del poder mundial.