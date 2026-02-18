Adiós a Jesse Jackson: gigante de los derechos civiles

Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Pastor y orador clave del movimiento por la igualdad racial en EE UU, fue un aliado de Martin Luther King y pionero político que abrió camino a nuevas generaciones
El reverendo Jesse Jackson, una de las figuras más emblemáticas de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, falleció a los 84 años, según informó su familia. El veterano activista murió “en paz, rodeado de sus seres queridos”, tras más de seis décadas de compromiso con la justicia social, la igualdad racial y la defensa de los sectores marginados.
Sus allegados anunciaron que será homenajeado públicamente en Chicago, ciudad donde desarrolló gran parte de su labor.
El mandatario cubano Fidel Castro con el reverendo Jesse Jackson en La Habana en 1984 / AP
Pastor bautista y orador de enorme carisma, Jackson fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. en los años 60 y estuvo a su lado en algunos de los momentos más decisivos del movimiento, incluido el día de su asesinato en Memphis en 1968.
A partir de entonces se convirtió en una voz central de la continuidad de aquella lucha, decidido a derribar las barreras que limitaban la participación política de los afroestadounidenses.
El líder de los derechos civiles Martin Luther King, Jr. (der.), y su por entonces asistente Jesse Jackson, en 1966
Nacido como Jesse Louis Burns en Greenville, Carolina del Sur, en el seno de una familia humilde, adoptó el apellido de su padrastro.
Solía recordar su origen con una frase que resumía su trayectoria: no había nacido “con una cuchara de plata”, sino con una pala en las manos. Esa experiencia personal alimentó su compromiso con los oprimidos y con quienes no tenían voz.
El expresidente sudafricano Nelson Mandela (izq.) junto al reverendo Jesse Jackson, en Johannesburgo en 2005 / AP
Jackson fundó organizaciones influyentes como PUSH (Gente Unida para Salvar la Humanidad) y la Coalición Nacional Arcoíris, dedicadas a promover la igualdad y la justicia social. En la política nacional fue un pionero: antes de la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, era el afroestadounidense con mayor protagonismo en la carrera presidencial, tras competir en las primarias demócratas de los años 80. Obama destacó que “abrió el camino” hacia una presidencia diversa, mientras que la exvicepresidenta Kamala Harris lo definió como un gran patriota. El expresidente Joe Biden subrayó su convicción absoluta en la igualdad, y el líder religioso Al Sharpton afirmó que la nación perdió una de sus voces éticas más poderosas.
El presidente George W. Bush con Jesse Jackson en el Edificio Eisenhower, en 2005 / AP
Incluso figuras ideológicamente distantes, como el presidente Donald Trump, enviaron condolencias y lo describieron como “una fuerza de la naturaleza”. Jackson había anunciado en 2017 que padecía la enfermedad de Parkinson, y en los últimos meses había sido internado por problemas de salud.
Su influencia trascendió las fronteras estadounidenses. Durante la presidencia de Bill Clinton fue nombrado emisario especial para África, donde apoyó el fin del apartheid y otras causas humanitarias.
El entonces candidato presidencial Demócrata Barack Obama con Jesse Jackson en Chicago, en 2007 / AP
También participó en gestiones para liberar rehenes en conflictos internacionales, reforzando su imagen de mediador incansable.
Carismático, polémico y profundamente espiritual, Jackson estuvo presente en hitos históricos como la celebración de la victoria electoral de Obama en 2008, donde se lo vio emocionado entre la multitud. Su vida combinó fe, activismo y política, siempre guiada por la convicción de que la justicia requiere acción constante.
“Era un negociador talentoso y un valiente constructor de puentes, al servicio de la humanidad al llevar calma a salas tensas y crear caminos donde no existían. Mientras lloramos su partida, damos gracias por una vida que llevó esperanza a lugares agotados”
Bernice King
Hija de Martin Luther King Jr
“Lo conocí bien, mucho antes de convertirme en presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, determinación y ‘astucia callejera’. Era muy sociable: ¡alguien que de verdad amaba a la gente! ... Jesse era una fuerza de la naturaleza como pocos antes que él”
Donald Trump
Presidente de EE UU
“De niño... el reverendo Jesse Jackson me dio un vistazo de lo que es posible y me enseñó a decir: ‘¡Yo soy alguien!’. De adulto, me enorgullecía llamarlo amigo... le recordó a Estados Unidos que la justicia igualitaria requiere vigilancia, compromiso y sacrificio”
Raphael Warnock
Senador y pastor
“Michelle y yo nos sentimos profundamente apenados… era un verdadero gigante. Sus históricas campañas a la Presidencia en 1984 y 1988 sentaron las bases para mi posterior carrera por el cargo más alto del país. Nos apoyamos sobre sus hombros”
Barack Obama
Expresidente de EE UU
“Defendió la dignidad humana y ayudó a crear oportunidades para que innumerables personas pudieran vivir mejor. Siempre estaré agradecido por la amistad que brindó a mi familia; honrado de haberle impuesto la Medalla Presidencial de la Libertad”
Bill Clinton
Expresidente de EE UU
El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton junto a Jesse Jackson en Mineapolis en 2002 / AP
