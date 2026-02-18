Wall Street al alza, con “ayudita” de los bancos

Tras una jornada festiva el lunes (por el Día de los Presidentes), Wall Street cerró ayer con ganancias moderadas, impulsadas principalmente por el sólido desempeño del sector financiero. El índice Dow Jones de Industriales avanzó un 0,07 % y se ubicó en 49.533 puntos, mientras que el S&P 500 subió un 0,10 %, hasta 6.843 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó un 0,14 %, cerrando en 22.578 puntos.

Los bancos encabezaron las subas de la jornada. Acciones de entidades como Citigroup, JPMorgan, Bank of America y Wells Fargo registraron avances, reflejando el optimismo de los inversores hacia el sector. En contraste, varias compañías tecnológicas vinculadas al software terminaron en terreno negativo. Empresas como ServiceNow, Autodesk, Salesforce y Oracle sufrieron caídas ante la creciente preocupación de que el avance de la inteligencia artificial reduzca la demanda de soluciones tradicionales. Analistas señalan que el mercado atraviesa una etapa de incertidumbre respecto al impacto real de la IA en la economía.

Algunos inversores temen que las enormes inversiones en infraestructura tecnológica no generen retornos suficientes o que esta tecnología termine desplazando industrias enteras en lugar de potenciarlas. Estas dudas alimentan la volatilidad, especialmente en el sector tecnológico.

La atención del mercado se centra ahora en próximos datos clave de la economía estadounidense, entre ellos los indicadores de producción industrial de enero y el crecimiento del PBI correspondiente al último trimestre y al conjunto de 2025.