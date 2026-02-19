Arrancan los playoffs de la Europa League

Los playoffs de la UEFA Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del “viejo continente” se pondrán en marcha esta tarde, en la que será una intensa jornada que contará con ocho encuentros.

La actividad comenzará a las 14:45, con cuatro partidos que se disputarán en simultáneo. Entre ellos, se destaca la visita del Celta de Vigo de España, que cuenta con el argentino Franco Cervi, al PAOK de Grecia, mientras que el Nottingham Forest de Inglaterra, que tiene al jugador albiceleste Nicolás Domínguez, se enfrentará en Turquía con el Fenerbahce.

En ese mismo horario, el Dinamo Zagreb de Croacia recibirá a Genk de Bélgica y el Brann de Noruega hará lo propio frente al Bologna de Italia.

Más tarde, a partir de las 17, se disputarán los últimos cuatro encuentros correspondientes a la ida de las llaves.

En estos enfrentamientos, el Lille de Francia recibirá al Estrella Roja de Serbia, el Panathinaikos de Grecia al Viktoria Plzen de República Checa, el Ludogorets de Bulgaria al Ferencvaros de Hungría y el Celtic de Escocia al Stuttgart de Alemania.

Los encuentros correspondientes a la vuelta se disputarán una semana después, el 26 de febrero, y definirán a los últimos ocho clasificados a los octavos de final.

Los playoffs de la UEFA Europa League enfrentan a los equipos que terminaron desde el 9° hasta el 24° puesto en la primera fase. A su vez, los primeros ocho, que fueron el Lyon de Francia, el Aston Villa de Inglaterra, el Midtjylland de Dinamarca, el Betis de España, el Porto de Portugal, el Sporting Braga de Portugal, el Friburgo de Alemania y la Roma de Italia, se metieron directamente en los octavos de final.

El cronograma de los partidos

Paok–Celta (14:45 hs)

Fenerbahce–Nottingham Forest (14:45).

Dinamo Zagreb – Genk (14:45).

Brann – Bologna (14:45).

Lille – Estrella Roja (17:00).

Panathinaikos – Viktoria Plzen (17:00).

Ludogorets – Ferencvaros (17:00).

Celtic- Stuttgart (17:00).