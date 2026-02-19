Arrancan los playoffs de la Europa League

El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
Conciliación obligatoria por el cierre de FATE: suspenden por 15 días los 920 despidos
La Región contamina al país: entre el petróleo, los vehículos y la basura
El Juicio, Día: desgarrador relato de Florencia, la mamá de Kim Gómez
Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler
Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave
$5.000.000: el Súper Cartonazo, esta vez, terminará una casa
De la pequeña fábrica a las camisetas de Boca y River: la historia de FATE
Aceleran obras de recuperación edilicia en escuelas platenses
Bajan el dólar y la Bolsa, sube el riesgo país, pero el Central compra más
Una automotriz frena su producción en El Palomar por baja en las ventas
En la Provincia, el paro afectará a bancos y administración pública
Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”
Actividades: curso de italiano, cultura vasca, gimnasio + 50, carnaval
“No voy a poder perdonar a los asesinos, revivir todo es cruel”
La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los playoffs de la UEFA Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del “viejo continente” se pondrán en marcha esta tarde, en la que será una intensa jornada que contará con ocho encuentros.
La actividad comenzará a las 14:45, con cuatro partidos que se disputarán en simultáneo. Entre ellos, se destaca la visita del Celta de Vigo de España, que cuenta con el argentino Franco Cervi, al PAOK de Grecia, mientras que el Nottingham Forest de Inglaterra, que tiene al jugador albiceleste Nicolás Domínguez, se enfrentará en Turquía con el Fenerbahce.
En ese mismo horario, el Dinamo Zagreb de Croacia recibirá a Genk de Bélgica y el Brann de Noruega hará lo propio frente al Bologna de Italia.
Más tarde, a partir de las 17, se disputarán los últimos cuatro encuentros correspondientes a la ida de las llaves.
En estos enfrentamientos, el Lille de Francia recibirá al Estrella Roja de Serbia, el Panathinaikos de Grecia al Viktoria Plzen de República Checa, el Ludogorets de Bulgaria al Ferencvaros de Hungría y el Celtic de Escocia al Stuttgart de Alemania.
Los encuentros correspondientes a la vuelta se disputarán una semana después, el 26 de febrero, y definirán a los últimos ocho clasificados a los octavos de final.
LE PUEDE INTERESAR
Tenis: una gira que se hace polvo
LE PUEDE INTERESAR
Colapinto terminó por encima de Gasly
Los playoffs de la UEFA Europa League enfrentan a los equipos que terminaron desde el 9° hasta el 24° puesto en la primera fase. A su vez, los primeros ocho, que fueron el Lyon de Francia, el Aston Villa de Inglaterra, el Midtjylland de Dinamarca, el Betis de España, el Porto de Portugal, el Sporting Braga de Portugal, el Friburgo de Alemania y la Roma de Italia, se metieron directamente en los octavos de final.
Paok–Celta (14:45 hs)
Fenerbahce–Nottingham Forest (14:45).
Dinamo Zagreb – Genk (14:45).
Brann – Bologna (14:45).
Lille – Estrella Roja (17:00).
Panathinaikos – Viktoria Plzen (17:00).
Ludogorets – Ferencvaros (17:00).
Celtic- Stuttgart (17:00).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí