Cuando un perro muerde: una advertencia que no debe ser ignorada

En el Hospital de Niños Sor María Ludovica, los profesionales reconocen un aumento sostenido de chicos que llegan con heridas por mordeduras de perro. Algunas son leves; otras, más graves. Cuando un hecho empieza a repetirse en la guardia, deja de ser una anécdota médica para convertirse en un tema a atender.
Las cifras nacionales acompañan esa percepción. Cada año crecen los reportes de ataques y también los casos graves. Pero detrás de la estadística hay una escena cotidiana que cualquier platense reconoce: plazas llenas de familias, veredas donde conviven chicos y mascotas, parques que son punto de encuentro. La Plata es una ciudad profundamente “perrera”. Los animales ocupan un lugar central en la vida afectiva de los hogares. Y justamente por eso el debate no puede esquivarse.
Los principales afectados son niños pequeños. No porque sean imprudentes, sino porque son niños: juegan, confían, se acercan sin medir consecuencias. Su altura los deja a la altura del hocico; su curiosidad los expone. Y cuando el adulto no interviene, el riesgo se multiplica. La responsabilidad no es infantil: es adulta.
Existe además una confusión cultural que conviene revisar. Hemos humanizado a las mascotas hasta el punto de olvidar que siguen siendo animales con instintos propios. Un perro puede ser cariñoso y familiar, pero también puede reaccionar ante el estrés, el miedo o la sobreestimulación. Muchos ataques ocurren en medio del juego. No hay maldad en el animal, pero sí un error humano: creer que el afecto reemplaza a la prevención.
En una ciudad donde el 65% de los hogares tiene mascotas y casi la mitad de ellas son perros, la convivencia responsable deja de ser una consigna abstracta y se convierte en una necesidad urbana. No se trata de demonizar a los animales, sino de asumir que tenerlos implica educación y supervisión. Enseñar a un chico a no invadir el espacio de un perro desconocido debería ser tan natural como enseñarle a mirar antes de cruzar la calle.
La dimensión pública del problema tampoco es menor. Perros sueltos en plazas, falta de controles, dueños que minimizan conductas agresivas: todo eso construye escenarios de riesgo compartido. Cuando el espacio público deja de ser previsible para la infancia, la comunidad entera tiene una deuda pendiente.
Las mordeduras no son una fatalidad inevitable. Son una advertencia. Cada ingreso a la guardia del Ludovica es una señal de que algo en nuestra relación con los animales necesita corregirse. La prevención no exige políticas grandilocuentes: empieza en el seno familiar, en la educación cotidiana y en una idea básica de respeto hacia el animal y hacia los demás.
Querer a una mascota también es reconocer sus límites. Y cuidar a los chicos implica actuar en consecuencia. Ignorar el crecimiento de estos episodios sería aceptar que la estadística siga escribiéndose con heridas reales. Para una ciudad que se enorgullece de su vida familiar y sus espacios públicos, ese no debería ser un destino tolerable.
