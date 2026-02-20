Defensa y Belgrano levantan el telón de la sexta fecha del Apertura

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
Esta tarde desde las 17.15, Defensa y Justicia recibe en Florencio Varela a Belgrano, en la apertura de la sexta fecha del campeonato. A partir de las 20, Instituto hará lo propio con Atlético Tucumán. Mientras que 22.15, la actividad se mudará a Rosario con Central y Talleres.
El Halcón viene de igualar 1-1 frente a Vélez en su Estadio, la fecha pasado y con ese punto alcanzó las 9 unidades en la Zona A lo que lo ubica en el tercer puesto, por debajo del Fortín, con 11, y de Independiente, que también suma 9 pero cuenta con mejor diferencia de gol. Los dirigidos por Mariano Soso quieren hacer valer la localía y quedarse con otra victoria que los mantenga arriba.
Por su parte, el Pirata de barrio ALberdi también está invicto y tercero en la Zona B pero tiene 11 puntos, ya que ganó tres partidos y empató los otros dos. En la última fecha, se llevó un triunfazo de Mendoza frente a Independiente Rivadavia gracias al gol de Franco “Mudo” Vázquez en el segundo tiempo. A su vez, el equipo cordobés cosechó siete puntos de nueve posibles en condición de visitante y buscará seguir por la misma senda en su visita a Varela.
Por otro lado, desde las 20, en Alta Córdoba, Intituto recibe a Atlético Tucumán con arbitraje de Fernando Espinoza. La Gloria venció 2-0 a Central Córdoba en su estadio y ganó por primera vez en el campeonato en el debut de Diego Flores como entrenador. El Traductor llegó luego de la salida de Daniel Oldrá por malos resultados, y hoy buscará comenzar con el pie derecho.
Atlético Tucumán también ganó su primer partido la fecha pasada con una goleada contundente frente a Estudiantes de Río Cuarto por 4-0. Los dirigidos por Hugo Colace necesitan sumar para alejarse de la zona roja en la tabla anual pero también pensando en los promedios, ya que actualmente está a 13 puntos de Sarmiento, el último de dicha tabla (28°) que divide por tres temporadas.
Por último, entrada la noche en la Chicago argentina, Rosario Central se mide ante Talleres en el Gigante de Arroyito. Sebastián Zunino será el encargado de impartir justicia.
El Canalla solo perdió en la primera fecha del campeonato, ante Belgrano en Córdoba. Desde entonces, el equipo de Jorge Almirón no cayó en ningún encuentro y el rendimiento futbolístico fue mejorando de a poco. Además, que acumula 8 puntos, viene de vencer 2-0 a Barracas.
En tanto, el Tallarín venció a Gimnasia (M) 2-1 la jornada pasada. Para esta noche, Talleres no podrá con Bruno Barticciotto ni Gabriel Báez, quienes se encuentran lesionados. A su vez, cabe recordar que Carlos Tevez tendrá su regreso a Arroyito, donde dirigió 24 encuentros, con 6 triunfos, 10 empates y 8 caídas.
