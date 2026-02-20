Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |Mientras se trataba la reforma laboral

Otra vez incidentes, con heridos y detenidos en torno al Congreso

Otra vez incidentes, con heridos y detenidos en torno al Congreso

Encapuchados enfrentaron a la policía / AFP

20 de Febrero de 2026 | 02:19
Edición impresa

La jornada de protesta contra la Reforma Laboral que se debatió en la Cámara de Diputados terminó con incidentes, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y al menos 12 personas detenidas en las inmediaciones del Congreso.

Las primeras corridas comenzaron pasadas las 16.30, cuando un grupo de manifestantes intentó derribar el vallado instalado sobre avenida Entre Ríos para impedir el avance hacia el edificio legislativo. Efectivos de Gendarmería respondieron inicialmente con carros hidrantes, pero la tensión fue en aumento.

Minutos después, las fuerzas federales avanzaron con gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a quienes permanecían en la zona. Del lado de los manifestantes, algunos devolvían los cartuchos de gas hacia el cordón policial. La situación volvió a escalar cerca de las 18, cuando parte del vallado que separaba la plaza del Congreso fue derribado, lo que motivó un nuevo avance policial sobre avenida Rivadavia.

Durante los enfrentamientos se registraron personas afectadas por el uso de gases y proyectiles antidisturbios, aunque no se informó oficialmente el número total de heridos.

En el marco de los disturbios, la Policía Federal detuvo a cuatro personas —tres hombres y una mujer— por su participación en los incidentes.

Por su parte, la Policía de la Ciudad arrestó a tres hombres acusados de “daño” y “resistencia a la autoridad” durante los enfrentamientos.

LE PUEDE INTERESAR

Escándalo por la diputada que desenchufó micrófonos

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Con ejes en el orden y las obras, Alak prepara su discurso para la apertura de sesiones

A esos casos se sumaron otras cinco detenciones realizadas en la esquina de Avenida de Mayo y Santiago del Estero. Según fuentes policiales, se trató de un presunto “robo en modalidad piraña” contra un transeúnte que se encontraba en la Plaza del Congreso en medio de la manifestación. Entre los detenidos había dos menores de edad.

Las autoridades informaron además que uno de los aprehendidos, de 17 años, tenía un pedido de captura vigente por tentativa de robo automotor con fecha del 26 de agosto de 2025.

El operativo desplegado durante el paro general convocado por la CGT incluyó a más de 2.000 efectivos entre fuerzas federales y locales. Participaron unos 950 agentes de la Policía Federal, 450 de Gendarmería Nacional, 200 de Prefectura Naval y 50 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de efectivos de la Policía de CABA.

Los uniformados se apostaron desde la mañana en distintos accesos a la Capital Federal, incluidos la Autopista Panamericana —donde protestaban trabajadores despedidos de FATE—, el Acceso Oeste a la altura de Moreno, el Puente Pueyrredón y estaciones de tren, con el objetivo de controlar el ingreso de manifestantes.

La movilización, que en un primer momento se desarrolló de manera mayormente pacífica, terminó marcada por los disturbios, las detenciones y las denuncias por heridos en el marco de una jornada de alta tensión política frente al Congreso.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
Multimedia

Chorros de agua para frenar el avance de manifestantes / AFP

Encapuchados enfrentaron a la policía / AFP

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Tras una jornada maratónica, Diputados aprobó la reforma laboral en general

Por qué se va

El sucesor vendría del otro lado del Charco

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa

De Pachorra al Barba, ecos de una misma salida

Por el triunfo: el Lobo busca enderezar su rumbo en Mendoza

Empresas locales en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa

Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa

Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida

Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo

El FMI pidió crear empleo y bajar la informalidad
Información General
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
Los números de la suerte del viernes 20 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Sismo de 4.9 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas
Espectáculos
“¿Está funcionando esto?”: Bradley Cooper explora el ocaso de un amor en su nuevo filme
Trío Magnolia: “El humor es agua en el desierto”
Preocupación por versiones cruzadas sobre el Indio Solari
Cazzu y Bad Bunny: la historia de un amor que no fue y que muchos desconocían
Volvió a Matera: Mel Gibson comenzó a rodar la secuela de “La Pasión de Cristo”
Policiales
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida
VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
Violencia desatada y un robo de $10 millones en el barrio El Mondongo
VIDEO. Más dolor y llantos en los relatos del juicio por Kim
Rechazaron la excarcelación del autor de un embiste mortal
Deportes
Por qué se va
El sucesor vendría del otro lado del Charco
Por el triunfo: el Lobo busca enderezar su rumbo en Mendoza
Atlético Mineiro, el nuevo desafío internacional de Eduardo Domínguez
Armani se perfila para volver al arco de River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla