El paro tuvo mayor impacto por la adhesión del transporte

La CGT concretó su cuarto paro general en rechazo a la reforma laboral y la medida tuvo un impacto más contundente que las anteriores por la adhesión casi total del transporte público. Colectivos y trenes no prestaron servicio durante la jornada y más de 300 vuelos fueron suspendidos, lo que afectó la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en las principales ciudades del interior. La ausencia de transporte condicionó incluso a quienes no adhirieron formalmente a la protesta y terminó marcando el pulso de la actividad económica.

También se paralizó el polo agroexportador en Rosario por la adhesión de portuarios, aceiteros y camioneros, y se suspendieron partidos de la Liga Profesional de fútbol. En distintos sectores productivos se registró una actividad reducida, en especial en aquellos que dependen del traslado diario de trabajadores.

Cruces con la Casa Rosada

El Gobierno cuestionó con dureza la medida. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó el paro como “extorsivo” y sostuvo que la falta de transporte impidió trabajar a quienes no querían adherir. Además, estimó pérdidas por unos 600 millones de dólares y dejó abierta la posibilidad de sancionar a los gremios del sector por tratarse de actividades consideradas esenciales.

Desde la CGT, en cambio, Jorge Sola afirmó que el acatamiento fue superior al 90% de la actividad y denunció “falta de diálogo” por parte del Ejecutivo. La central obrera reiteró su rechazo al proyecto de reforma laboral, que incluye cambios en los cálculos indemnizatorios, mayores facilidades para contratar y despedir personal y límites al derecho de huelga.

Impacto dispar en las provincias

En el interior del país el efecto fue desigual, aunque con un patrón común: comercios abiertos y menor circulación. Según relevamientos de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y FECOBA, la mayoría de los locales permaneció abierta tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintas provincias, pero con una caída marcada en la cantidad de clientes por la paralización del transporte.

En Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Corrientes y otras capitales provinciales se registró apertura comercial casi total, aunque con escaso movimiento.

Las cámaras empresarias coincidieron en que la merma respondió principalmente a la falta de transporte y no a un cierre masivo de locales, lo que volvió a poner en primer plano el peso decisivo del sector en la efectividad del paro general.