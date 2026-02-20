Alarma por mascotas envenenadas en el barrio Los Talas

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
Vecinos de la zona de 174 Norte entre 81 y 82, Los Talas, en Berisso, denunciaron una serie de presuntos envenenamientos intencionales tras el hallazgo de varios gatos muertos y cebos de carne contaminada.
La situación generó alarma en el barrio ante el riesgo sanitario que representa tanto para los animales domésticos como para las personas que circulan por el lugar.
Según relataron los frentistas, los felinos afectados eran cuidados de forma comunitaria y ayudaban a controlar la presencia de roedores. “Eran buenos y no generaban problemas. No podemos entender quién pudo hacer esto”, expresó un frentista.
El peligro escaló cuando una vecina halló carne picada frente a su vivienda: “Mi perra llegó a comer un poco y después estuvo con vómitos”, relató preocupada por la presencia de sustancias tóxicas.
Ante la gravedad del hecho, los vecinos solicitaron investigar el origen de los ataques y pidieron a la comunidad no manipular alimentos sospechosos en la vía pública. Asimismo, instaron a extremar la vigilancia y dar aviso inmediato a las áreas de Zoonosis o Defensa Civil.
El uso de químicos letales en veredas representa una amenaza que trasciende la crueldad animal. Al ser una zona con fuerte presencia de menores de edad, el contacto accidental con estos cebos podría derivar en una tragedia humana, lo que motivó un pedido de intervención urgente a las autoridades sanitarias y de bromatología.
Finalmente, los vecinos comenzaron a relevar registros de cámaras de seguridad privadas para identificar a los responsables de arrojar el veneno. Evalúan realizar una denuncia formal bajo la Ley 14.346 de Maltrato Animal.
