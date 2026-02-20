Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad |Berisso

Alarma por mascotas envenenadas en el barrio Los Talas

Alarma por mascotas envenenadas en el barrio Los Talas

Gatos envenenados

20 de Febrero de 2026 | 01:34
Edición impresa

Vecinos de la zona de 174 Norte entre 81 y 82, Los Talas, en Berisso, denunciaron una serie de presuntos envenenamientos intencionales tras el hallazgo de varios gatos muertos y cebos de carne contaminada.

La situación generó alarma en el barrio ante el riesgo sanitario que representa tanto para los animales domésticos como para las personas que circulan por el lugar.

Según relataron los frentistas, los felinos afectados eran cuidados de forma comunitaria y ayudaban a controlar la presencia de roedores. “Eran buenos y no generaban problemas. No podemos entender quién pudo hacer esto”, expresó un frentista.

El peligro escaló cuando una vecina halló carne picada frente a su vivienda: “Mi perra llegó a comer un poco y después estuvo con vómitos”, relató preocupada por la presencia de sustancias tóxicas.

Ante la gravedad del hecho, los vecinos solicitaron investigar el origen de los ataques y pidieron a la comunidad no manipular alimentos sospechosos en la vía pública. Asimismo, instaron a extremar la vigilancia y dar aviso inmediato a las áreas de Zoonosis o Defensa Civil.

El uso de químicos letales en veredas representa una amenaza que trasciende la crueldad animal. Al ser una zona con fuerte presencia de menores de edad, el contacto accidental con estos cebos podría derivar en una tragedia humana, lo que motivó un pedido de intervención urgente a las autoridades sanitarias y de bromatología.

Finalmente, los vecinos comenzaron a relevar registros de cámaras de seguridad privadas para identificar a los responsables de arrojar el veneno. Evalúan realizar una denuncia formal bajo la Ley 14.346 de Maltrato Animal.

 

