Escándalo por la diputada que desenchufó micrófonos

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo
Natalidad y Jardines en crisis: empiezan a juntar chicos de distinta edad
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida
Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohíben salir del país
Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora
Otra vez incidentes, con heridos y detenidos en torno al Congreso
Empresas locales en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
Actividades: Italiano, coreano, literatura, ajedrez, jiu jitsu, patín, festejo de la cultura vasca, taller de plástica y reciclado
VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
Violencia desatada y un robo de $10 millones en el barrio El Mondongo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados comenzó envuelto en un fuerte escándalo luego de que el oficialismo acusara a una legisladora opositora de desenchufar micrófonos y equipos electrónicos del recinto con el objetivo de entorpecer la sesión.
El episodio ocurrió apenas iniciado el tratamiento del plan de labor parlamentaria. En medio de los reclamos por la votación a mano alzada dispuesta por el presidente de la Cámara, Martín Menem, se desató un intercambio a los gritos entre diputadas. En un video difundido en redes sociales, se escucha a Lilia Lemoine increpar a Florencia Carignano cuando desenchufa varios cables: “¿Qué hacés? ¿Estás loca? Quedaste grabada, pedazo de loca”.
Desde La Libertad Avanza calificaron el hecho como “inaceptable” y reclamaron sanciones disciplinarias contra Carignano. Según la versión oficialista, la maniobra buscó obstaculizar el funcionamiento del sistema de sonido y frenar el avance del debate.
La oposición, en tanto, denunció irregularidades en la conducción de la sesión y cuestionó el procedimiento elegido para ordenar el tratamiento del proyecto. Pese al clima de tensión, el oficialismo logró imponer su esquema de debate por 136 votos contra 107 y la sesión continuó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí