Política y Economía |Gritos y fuertes cruces

Escándalo por la diputada que desenchufó micrófonos

Escándalo por la diputada que desenchufó micrófonos

El momento del escándalo / video

20 de Febrero de 2026 | 02:18
Edición impresa

El debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados comenzó envuelto en un fuerte escándalo luego de que el oficialismo acusara a una legisladora opositora de desenchufar micrófonos y equipos electrónicos del recinto con el objetivo de entorpecer la sesión.

El episodio ocurrió apenas iniciado el tratamiento del plan de labor parlamentaria. En medio de los reclamos por la votación a mano alzada dispuesta por el presidente de la Cámara, Martín Menem, se desató un intercambio a los gritos entre diputadas. En un video difundido en redes sociales, se escucha a Lilia Lemoine increpar a Florencia Carignano cuando desenchufa varios cables: “¿Qué hacés? ¿Estás loca? Quedaste grabada, pedazo de loca”.

Desde La Libertad Avanza calificaron el hecho como “inaceptable” y reclamaron sanciones disciplinarias contra Carignano. Según la versión oficialista, la maniobra buscó obstaculizar el funcionamiento del sistema de sonido y frenar el avance del debate.

La oposición, en tanto, denunció irregularidades en la conducción de la sesión y cuestionó el procedimiento elegido para ordenar el tratamiento del proyecto. Pese al clima de tensión, el oficialismo logró imponer su esquema de debate por 136 votos contra 107 y la sesión continuó.

 

