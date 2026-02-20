Rechazaron la excarcelación del autor de un embiste mortal

A una semana de la muerte de Eugenia Carril, la joven embestida y abandonada en 3 y 96, la causa judicial sumó una definición clave: la Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa del conductor imputado y el acusado continuará detenido mientras avanza la investigación.

La resolución fue dictada por el Juzgado de Garantías en el marco de la investigación penal preparatoria que encabeza el fiscal Fernando Padován, titular de la UFI N°12 de La Plata. La solicitud había sido presentada por la defensora particular Solange Alonso Barnetche, en representación de Julio Cornelio Guerra Torres (41). La letrada sostuvo que la prisión preventiva es una medida excepcional, que su asistido carece de antecedentes y se presentó voluntariamente ante la DDI. También argumentó que no existirían riesgos de fuga ni de entorpecimiento del proceso.

Sin embargo, el juez consideró que la gravedad de los delitos imputados y la pena en expectativa impiden conceder el beneficio. Guerra Torres está acusado de “abandono de persona seguido de muerte en concurso ideal con homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor y por haberse dado a la fuga o no intentar socorrer a la víctima”, figuras previstas en los artículos 54, 84 bis y 106 del Código Penal.

Para el magistrado, la conducta atribuida revela un desprecio por las normas que permite inferir riesgos procesales concretos. En ese contexto, resolvió rechazar la excarcelación y mantener la detención. Desde la fiscalía sostienen que la prueba reunida hasta el momento es contundente.

Mientras la causa avanza en los despachos judiciales, el reclamo de justicia se trasladará nuevamente a la calle. Familiares de la joven, que ayer estuvieron con el fiscal Fernando Padovan, convocaron a una movilización bajo la consigna “Marchamos por Eugenia”. La cita es el martes a las 18 en Plaza San Martín, desde donde irán a la comisaría 9ª. “Llevar carteles, velitas, fotos, una prenda violeta o lo que quieran para alzar la voz de Euge. Los esperamos y esperamos su apoyo”, expresa la convocatoria difundida por familiares y amigos.