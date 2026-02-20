Rechazaron la excarcelación del autor de un embiste mortal

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo
Natalidad y Jardines en crisis: empiezan a juntar chicos de distinta edad
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida
Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohíben salir del país
Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora
Otra vez incidentes, con heridos y detenidos en torno al Congreso
Empresas locales en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
Actividades: Italiano, coreano, literatura, ajedrez, jiu jitsu, patín, festejo de la cultura vasca, taller de plástica y reciclado
VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
Violencia desatada y un robo de $10 millones en el barrio El Mondongo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A una semana de la muerte de Eugenia Carril, la joven embestida y abandonada en 3 y 96, la causa judicial sumó una definición clave: la Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa del conductor imputado y el acusado continuará detenido mientras avanza la investigación.
La resolución fue dictada por el Juzgado de Garantías en el marco de la investigación penal preparatoria que encabeza el fiscal Fernando Padován, titular de la UFI N°12 de La Plata. La solicitud había sido presentada por la defensora particular Solange Alonso Barnetche, en representación de Julio Cornelio Guerra Torres (41). La letrada sostuvo que la prisión preventiva es una medida excepcional, que su asistido carece de antecedentes y se presentó voluntariamente ante la DDI. También argumentó que no existirían riesgos de fuga ni de entorpecimiento del proceso.
Sin embargo, el juez consideró que la gravedad de los delitos imputados y la pena en expectativa impiden conceder el beneficio. Guerra Torres está acusado de “abandono de persona seguido de muerte en concurso ideal con homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor y por haberse dado a la fuga o no intentar socorrer a la víctima”, figuras previstas en los artículos 54, 84 bis y 106 del Código Penal.
Para el magistrado, la conducta atribuida revela un desprecio por las normas que permite inferir riesgos procesales concretos. En ese contexto, resolvió rechazar la excarcelación y mantener la detención. Desde la fiscalía sostienen que la prueba reunida hasta el momento es contundente.
Mientras la causa avanza en los despachos judiciales, el reclamo de justicia se trasladará nuevamente a la calle. Familiares de la joven, que ayer estuvieron con el fiscal Fernando Padovan, convocaron a una movilización bajo la consigna “Marchamos por Eugenia”. La cita es el martes a las 18 en Plaza San Martín, desde donde irán a la comisaría 9ª. “Llevar carteles, velitas, fotos, una prenda violeta o lo que quieran para alzar la voz de Euge. Los esperamos y esperamos su apoyo”, expresa la convocatoria difundida por familiares y amigos.
LE PUEDE INTERESAR
Avanza la causa por una supuesta estafa millonaria
LE PUEDE INTERESAR
Un jubilado al hospital por una golpiza en un asalto
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí