Extienden el plazo para pagar el Inmobiliario

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo
Natalidad y Jardines en crisis: empiezan a juntar chicos de distinta edad
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida
Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohíben salir del país
Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora
Otra vez incidentes, con heridos y detenidos en torno al Congreso
Empresas locales en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
Actividades: Italiano, coreano, literatura, ajedrez, jiu jitsu, patín, festejo de la cultura vasca, taller de plástica y reciclado
VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
Violencia desatada y un robo de $10 millones en el barrio El Mondongo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los contribuyentes bonaerenses y los comerciantes platenses deberán prestar especial atención al cronograma de pagos de esta semana. Mientras que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) decidió otorgar una prórroga para el pago del Impuesto Inmobiliario Urbano, la Agencia Platense de Recaudación (APR) pone en marcha su nuevo sistema de cobro mensual para la actividad comercial.
ARBA extendió el plazo para abonar la cuota 1 y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano (tanto para plantas edificadas como baldías). Los vecinos tendrán tiempo hasta el jueves 26 de febrero para cancelar el tributo. El organismo recordó que se mantienen los descuentos de hasta el 15% por pago en término y adhesión a la boleta por mail o débito automático. El pago puede gestionarse desde la web oficial con código QR o tarjeta de crédito.
A nivel local, este viernes 20 de febrero vence la primera cuota de los tributos comerciales en La Plata bajo el nuevo esquema mensual implementado por la APR.
El sistema alcanza a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Monotasa, Publicidad y Ocupación del Espacio Público.
Si bien el monto total anual no sufre modificaciones, la división en 12 cuotas busca otorgar previsibilidad a los comerciantes. Para gestiones y consultas, está disponible el sitio apronline.gob.ar y la línea 147.
LE PUEDE INTERESAR
Denuncian “trampa vial” en las calles de Villa Elisa
LE PUEDE INTERESAR
El satélite platense, con fecha tentativa de despegue
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí