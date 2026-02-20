Extienden el plazo para pagar el Inmobiliario

Los contribuyentes bonaerenses y los comerciantes platenses deberán prestar especial atención al cronograma de pagos de esta semana. Mientras que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) decidió otorgar una prórroga para el pago del Impuesto Inmobiliario Urbano, la Agencia Platense de Recaudación (APR) pone en marcha su nuevo sistema de cobro mensual para la actividad comercial.

ARBA extendió el plazo para abonar la cuota 1 y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano (tanto para plantas edificadas como baldías). Los vecinos tendrán tiempo hasta el jueves 26 de febrero para cancelar el tributo. El organismo recordó que se mantienen los descuentos de hasta el 15% por pago en término y adhesión a la boleta por mail o débito automático. El pago puede gestionarse desde la web oficial con código QR o tarjeta de crédito.

A nivel local, este viernes 20 de febrero vence la primera cuota de los tributos comerciales en La Plata bajo el nuevo esquema mensual implementado por la APR.

El sistema alcanza a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Monotasa, Publicidad y Ocupación del Espacio Público.

Si bien el monto total anual no sufre modificaciones, la división en 12 cuotas busca otorgar previsibilidad a los comerciantes. Para gestiones y consultas, está disponible el sitio apronline.gob.ar y la línea 147.